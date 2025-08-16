Το μυστικό συμπλήρωμα που εύχεται να είχε ξεκινήσει στα 30 του διάσημος γιατρός: Αλλάζει ύπνο, καρδιά και δόντια

Ένας Αμερικανός οδοντίατρος αποκαλύπτει το ένα συμπλήρωμα που θα ευχόταν να έπαιρνε από τα 30 του. Πώς αλλάζει ύπνο, καρδιά, δόντια και ψυχική υγεία.

Ο Δρ. Mark Burhenne, γνωστός Αμερικανός οδοντίατρος και δημιουργός του Ask The Dentist, αποκάλυψε πρόσφατα στα social media κάτι που άλλαξε την υγεία του στα 66 του χρόνια. Πρόκειται για ένα απλό, καθημερινό συμπλήρωμα που, όπως λέει, θα ευχόταν να είχε ξεκινήσει από τα 30 του.

Κι όμως, δεν είναι ούτε βιταμίνη C, ούτε κάποιο νέο trend. Είναι το μαγνήσιο.

Γιατί το μαγνήσιο είναι «game changer» για την υγεία

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο παραγνωρισμένα αλλά και πιο σημαντικά στοιχεία για τον οργανισμό. Ο οδοντίατρος εξήγησε πως επηρεάζει:

τον ύπνο,

την υγεία της καρδιάς,

τη λειτουργία των μυών,

την ενέργεια και την ψυχική ισορροπία,

ακόμα και την οδοντική υγεία.

Όπως σημείωσε, «αν το ασβέστιο είναι το γκάζι, το μαγνήσιο είναι το φρένο». Οι περισσότεροι άνθρωποι, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν υπερεπάρκεια ασβεστίου αλλά έλλειψη μαγνησίου, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να δυσλειτουργεί.

Τα οφέλη του μαγνησίου με βάση την επιστήμη

Η πλατφόρμα Healthline αναφέρει πως το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει:

στη μείωση της αρτηριακής πίεσης,

στη μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό και καρδιαγγειακές παθήσεις,

στη ρύθμιση του σακχάρου,

στην ενίσχυση των οστών,

στην πρόληψη των ημικρανιών.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση της βιταμίνης D, η οποία συμβάλλει στην υγεία των δοντιών και του ανοσοποιητικού.

Η σχέση του με τον ύπνο και το άγχος

Ο Δρ. Burhenne τόνισε ιδιαίτερα τη συμβολή του μαγνησίου στον ύπνο: «Βοηθάει τον εγκέφαλο να παράγει μελατονίνη και αποτρέπει το νευρικό σύστημα από το να μένει συνεχώς σε “fight-or-flight mode”».

Πολλοί ασθενείς του, όπως είπε, μεταμορφώθηκαν από ανήσυχους, με τριξίματα δοντιών και αϋπνίες, σε ανθρώπους που κοιμούνται ήρεμα για πρώτη φορά μετά από χρόνια, απλώς και μόνο επειδή έλαβαν την ποσότητα μαγνησίου που χρειάζονταν.

Το μυστικό για γερά δόντια και υγιή χαμόγελα

Ως οδοντίατρος, ο ίδιος έδωσε έμφαση και στα οφέλη για τα δόντια και τα ούλα. Το μαγνήσιο, εξηγεί, ρυθμίζει την τοποθέτηση του ασβεστίου στο σώμα, διασφαλίζοντας ότι παραμένει στα δόντια και στα οστά και όχι στις αρτηρίες.

Με άλλα λόγια, συμβάλλει όχι μόνο σε ισχυρά δόντια, αλλά και σε φωτεινό χαμόγελο.

Πόσο μαγνήσιο χρειάζεται ο οργανισμός

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Healthline:

Οι γυναίκες χρειάζονται περίπου 330 mg την ημέρα.

Οι άνδρες περίπου 400 mg την ημέρα.

Το πρόβλημα είναι πως η σύγχρονη διατροφή, πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα, καφέ και αλκοόλ, σε συνδυασμό με το στρες, εξαντλεί τα αποθέματα μαγνησίου. Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι είναι υποκλινικά ελλιπείς χωρίς να το γνωρίζουν.

Ο διάσημος οδοντίατρος δεν δίστασε να πει πως το μαγνήσιο είναι «η πιο αποδοτική επένδυση για την υγεία». Από τον καλύτερο ύπνο μέχρι την υγεία της καρδιάς και των δοντιών, είναι το «μυστικό όπλο» που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα.

