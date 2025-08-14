«Χάος στον αέρα»: Οικογένεια ξυλοκόπησε γυναίκα επειδή είπε να σταματήσει το παιδί να την κλωτσάει (vid)

Σοκαριστικό περιστατικό σε πτήση Κίνας: μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από οικογένεια επειδή παραπονέθηκε για το παιδί που κλώτσαγε την καρέκλα της. Οι αρχές του αεροδρομίου Νταλιάν διερευνούν την υπόθεση.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες προκαλεί σοκ: μια γυναίκα δέχθηκε ξυλοδαρμό από μια οικογένεια σε πτήση της China Southern Airlines, μετά από παράπονο για ένα μικρό αγόρι που κλώτσαγε επίμονα την καρέκλα της. Η πτήση, που εκτελούσε το δρομολόγιο Σεντζέν – Νταλιάν, διήρκεσε 3 ώρες και 47 λεπτά, και η ένταση κορυφώθηκε μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε.

Το περιστατικό συνέβη στις 7 Αυγούστου και πλέον βρίσκεται υπό διερεύνηση από το Dalian Airport Public Security Bureau.

Η ένταση στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο μικρός επιβάτης, που καθόταν ακριβώς πίσω από τη γυναίκα, κλώτσαγε συνεχώς την καρέκλα της. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, η συμπεριφορά του δεν άλλαξε. Αργότερα, ενώ περπατούσε στον διάδρομο, φέρεται να έσπρωξε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα τα ακουστικά της να πέσουν στο πάτωμα.

Όταν η πτήση προσγειώθηκε, το περιστατικό εκτροχιάστηκε. Το βίντεο δείχνει τη γυναίκα να φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία! Παράβηκαν κάθε όριο!», ενώ μέλη της οικογένειας την τραβούσαν και την έριξαν στο πάτωμα.

Η οικογένεια υπερασπίζεται το παιδί

Στο βίντεο ακούγεται ένας από τους συγγενείς να λέει: «Είναι μόνο ένα παιδί! Δεν μπορείτε να καταλάβετε;». Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο πατέρας έσπρωχνε τη γυναίκα, η μητέρα φώναζε, και η μεγαλύτερη αδερφή τής τράβηξε τα μαλλιά. Οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα.

Η China Southern Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας ότι το πλήρωμα βοήθησε στη διαχείριση της κατάστασης και ότι η αστυνομία κλήθηκε για να αναλάβει την υπόθεση.

Η άποψη των επιβατών

Μάρτυρες που βρέθηκαν κοντά στο περιστατικό δήλωσαν ότι η γυναίκα ήταν φανερά τρομοκρατημένη αλλά και αποφασισμένη να προστατεύσει τον εαυτό της. «Προσπαθούσα να την ηρεμήσω και να βοηθήσω, αλλά ήταν σαν να μην υπήρχα», είπε ένας επιβάτης.

Αν και το πλήρωμα προσπάθησε να παρέμβει, οι επιβάτες αναφέρουν ότι η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα επιθετική.

