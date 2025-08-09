TikToker στις ΗΠΑ προκάλεσε ακύρωση πτήσης λόγω στομαχικών διαταραχών: Η δημόσια συγγνώμη της (vid)

Μια νεαρή TikToker ανάγκασε το αεροπλάνο στο οποίο ήταν επιβάτιδα, να μην συνεχίσει το ταξίδι του εξαιτίας μια στομαχικής διαταραχής.

Μια πτήση στις ΗΠΑ ακυρώθηκε για έναν απίστευτο λόγο. Η Meghan Reinertsen ανάγκασε την πτήση της United Airlines να μην πετάξει καθώς υπέφερε στο ταξίδι από στομαχικές διαταραχές.

«Κατάφερα να ακυρώσω μόνη μου να ακυρώσω μια πτήση από την Ινδιανάπολη», είπε στο βίντεο που ανέβασε, ζητώντας συγγνώμη, σε πάνω από 20 εκατομμύρια θεατές του TikTok. «Αν αυτή η ακύρωση πτήσης άλλαξε την πορεία τα σχέδια σας, λυπάμαι πολύ», ανέφερε στη συνέχεια.

Η ταλαιπωρία της TikToker

Η Reinertsen που ασχολείται με το TikTok και ετοιμάζεται να κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική ταξίδευε από την Πορτογαλία προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, κατά την διάρκεια της πτήσης διαπίστωσε ότι είχε υποστεί τροφική δηλητηρίαση, πιθανότατα από ένα μπέργκερ που είχε φάει το προηγούμενο βράδυ.

Τα συμπτώματα όσο περνούσε η ώρα ήταν πιο έντονα. «Άρχισα να ιδρώνω σε όλο μου το σώμα», ανέφερε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την τουαλέτα του αεροπλάνου καθώς οι ενοχλήσεις στο στομάχι της ήταν αφόρητες.

«Δεν μπορούσα να αφήσω να συμβεί κάποιο ατύχημα. Για τα επόμενα 20 λεπτά είχε περισσότερη διάρροια από όσο θα έπρεπε να έχει οποιοσδήποτε άνθρωπος στη ζωή του», συμπλήρωσε.

Εκτός από διάρροια, η Reinertsen έκανε και εμετό. Τότε κάλεσε μια αεροσυνοδό για βοήθεια. Η νεαρή παρέμεινε στην τουαλέτα με αυτά τα συμπτώματα καθ΄ όλη την διάρκεια της πτήσης.

Η πτήση ακυρώθηκε

Λίγο αργότερα, ένας υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας την ενημέρωσε ότι η επόμενη πτήση που είχε προγραμματίσει να κάνει το αεροπλάνο είχε ακυρωθεί. Ο λόγος; «Ακύρωσαν την πτήση εξαιτίας μου. Ειδική ομάδα έπρεπε να έρθει και να καθαρίσει την τουαλέτα, επειδή δεν ήξεραν αν είχα φέρει μια ασθένεια από την Πορτογαλία», εξήγησε και πρόσθεσε: «Είμαι βιολογικός κίνδυνος. Είμαι ο ασθενής μηδέν».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ