Τρως αυτό το superfood κάθε μέρα; Ο κίνδυνος που μπορεί να σε στείλει κατευθείαν στο νοσοκομείο

Δημοφιλές superfood κρύβει επικίνδυνη παγίδα αν το τρως λάθος. Γιατροί προειδοποιούν: μπορεί να προκαλέσει πνιγμό ή σοβαρή απόφραξη.

Τα superfoods έχουν γίνει το νέο trend της υγιεινής διατροφής, με τα social media να κατακλύζονται από smoothies, bowls και snacks που υπόσχονται ενέργεια, υγεία και μακροζωία. Όμως, ένα από τα πιο δημοφιλή superfoods κρύβει μια επικίνδυνη παγίδα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε νοσηλεία.

Το superfood που όλοι λατρεύουν – και ο κίνδυνος που αγνοούν

Οι chia seeds έχουν κατακτήσει τον κόσμο της διατροφής. Μικροσκοπικοί «διατροφικοί υπερ-ήρωες», γεμάτοι με ωμέγα-3 για τον εγκέφαλο, φυτικές ίνες για το έντερο και πρωτεΐνη για τους μύες. Οι TikTok συνταγές τις βάζουν παντού: σε γιαούρτι, smoothies, ακόμη και σε επιδόρπια.

Όμως, η λανθασμένη κατανάλωσή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη. Σύμφωνα με γιατρούς, οι chia seeds μπορούν να απορροφήσουν έως και 12 φορές το βάρος τους σε υγρά, σχηματίζοντας μια κολλώδη μάζα.

Το περιστατικό που έγινε μάθημα

Παρά τα οφέλη τους, η κατανάλωση chia seeds μπορεί να κρύβει σοβαρό κίνδυνο. Στις ΗΠΑ, ένας νεαρός άνδρας κατέληξε στα επείγοντα όταν ένιωσε ξαφνικά ότι δεν μπορούσε να καταπιεί. Οι γιατροί ανακάλυψαν ότι είχε σχηματιστεί στον οισοφάγο του μια πυκνή, κολλώδης μάζα από chia seeds, που είχαν απορροφήσει υγρά και διογκωθεί.

Η γιατρός, που τον περιέθαλψε, παρομοίασε τη μάζα με την υφή του «Play-Doh» τις γνωστές πλαστελίνες και προειδοποίησε πως όσο η δημοτικότητα των chia seeds αυξάνεται, τέτοια περιστατικά θα γίνονται όλο και πιο συχνά.

Πώς να τρως chia seeds με ασφάλεια

Για να απολαύσεις τα οφέλη τους χωρίς κινδύνους, οι ειδικοί συστήνουν:

Ξεκίνα με 1–2 κουταλιές της σούπας την ημέρα (περίπου 14g).

Μούλιασέ τες σε νερό, γάλα ή χυμό για τουλάχιστον 10–15 λεπτά , ή ιδανικά όλη νύχτα.

Απόφυγε να τις τρως εντελώς στεγνές, ειδικά αν έχεις δυσκολίες στην κατάποση.

Οι chia seeds, όταν καταναλώνονται σωστά, μπορούν να ενισχύσουν τον ύπνο (λόγω τρυπτοφάνης), να δυναμώσουν τα οστά και τα δόντια και να προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό.

