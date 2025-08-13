Καίγεται η χώρα για 2η μέρα: Ανεξέλεγκτες φωτιές σε Πάτρα, Χίο, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Ζάκυνθο (vid)

Εκτός ελέγχου είναι οι φωτιές από τα πύρινα μέτωπα που καίνε σε όλη την χώρα με τους πυροσβέστες να δίνουν ολονύκτια μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούν.

Για ακόμη μια ημέρα οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φωτιές σε πολλά σημεία της χώρας οι οποίες είναι πια εκτός ελέγχου και καίνε σπίτια, περιουσίες, δάση και επιχειρήσεις.

Οι εικόνες είναι δραματικές. Άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ εκκενώσεις γίνονται και σε γηροκομεία και νοσοκομεία με ασθενοφόρα τα οποία μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλείς περιοχές.

Οι φωτιές μαίνονται σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα

Το πύρινο μέτωπο που έχει ξεσπάσει στην Πάτρα απειλεί να εισβάλλει στο κέντρο της πόλης, με τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά σε σπίτια στην Αρόη η οποία είναι μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από την «καρδιά» της περιοχής. Η ιερά Μονή Αγίου Νικολάου τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ οι μοναχές έφυγαν με την βοήθεια και των αστυνομικών δυνάμεων από το μοναστήρι.

Οι εστίες φωτιάς είναι διάσπαρτες σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων. Την ίδια ώρα έμεινε χωρίς ρεύμα το Σαραβάλι και η Κρήνη Πατρών. Στο πύρινο μέτωπο που καίει πλέον τις περιοχές Ρωμανού, Αρόης και Διάκου και απειλεί κατοικίες και ιδρύματα, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ, τόνισε:

«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

Μέσα στο χωριό Κηπουριές της Χίου η φωτιά

Η μεγάλη φωτιά στο νησί της Χίου καίει σπίτια στο χωριό Κηπουριές. Οι κάτοικοι έχουν φύγει από το σημείο ενώ οι εικόνες δείχνουν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Παράλληλα όπως ανέφερε και η ΕΡΤ, οι φλόγες έχουν περάσει και στον οικισμό Παρπαριά ο οποίος έχει εκκενωθεί.

Στόχος των πυροσβεστών είναι να αποτραπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τις Αψιλές, όπου απλώνεται πευκοδάσος.

Δύσκολο βράδυ για Πρέβεζα και Ζάκυνθο

Για δεύτερο βράδυ τα μέτωπα σε Πρέβεζα και Ζάκυνθο εξακολουθούν να καίνε με την ενημέρωση της πυροσβεστικής να κάνει λόγω για αρκετά «δύσκολες πυρκαγιές». Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη και με τις αναζωπυρώσεις στην ορεινή ζώνη ανάμεσα στις κοινότητες Αγαλά και Κοιλιωμένου στο όρος Διμηνίτσα. Τα εναέρια μέσα εξαντλούν κάθε χρονικό περιθώριο στις ρίψεις, για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε γεωργικές καλλιέργειες (ελαιώνες, αμπελώνες).

Όσων αναφορά την περιοχή της Πρέβεζας στην περιοχή Ρωμιά η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα με τους κατοίκους της περιοχής να παλεύουν να σώσουν και εκείνοι ότι μπορούν.

