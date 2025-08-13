Σάλος σε σχολείο: Καθηγητής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας σε αγώνα μπάσκετ μετά από ήττα (vid)

Σάλος σε σχολείο της Νέας Υόρκης: Προπονητής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ. Η μαθήτρια κατέθεσε αγωγή κατά του προπονητή και της σχολικής περιφέρειας για κακοποίηση και αμέλεια.

Σάλος έχει ξεσπάσει σε σχολείο της Νέας Υόρκης μετά το περιστατικό όπου ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ κοριτσιών τραβάει τα μαλλιά μιας μαθήτριας μετά την ήττα στον αγώνα πρωταθλήματος. Το γεγονός, που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την κοινότητα.

Η Hailey Monroe, μαθήτρια λυκείου και μέλος της ομάδας, κατέθεσε πλέον αγωγή κατά του προπονητή Jim Zullo και της σχολικής περιφέρειας Northville, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, αλλά και αμέλεια από πλευράς του σχολείου. Σύμφωνα με το βίντεο, ο προπονητής, σε έντονη κατάσταση οργής μετά τη νίκη 43–37 της αντίπαλης ομάδας, έπιασε και τράβηξε τα μαλλιά της Monroe μπροστά σε συμπαίκτριες, γονείς και θεατές.

Προπονητής με ιστορικό επιθετικής συμπεριφοράς

Η αγωγή αναφέρει ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς ο προπονητής είχε μακροχρόνια ιστορία επιθετικής και επικίνδυνης συμπεριφοράς προς τις μαθήτριες της ομάδας. Η Monroe υποστηρίζει ότι η σχολική περιφέρεια ήταν ήδη ενήμερη για τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια, αλλά δεν έλαβε μέτρα για να προστατεύσει τους μαθητές.

Μετά το περιστατικό, ο Zullo απομακρύνθηκε αμέσως από τη θέση του προπονητή και αργότερα παραδέχτηκε δημόσια την απολογία του, δηλώνοντας ότι μετανιώνει για την πράξη του και ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να αγγίξει την μαθήτρια. Παράλληλα, αντιμετώπισε ποινικές κυρώσεις, πληρώνοντας πρόστιμο και λαμβάνοντας εντολή περιορισμού για ένα χρόνο ώστε να μην πλησιάζει τη Monroe.

Η κοινότητα και οι γονείς των μαθητών εκφράζουν έντονη ανησυχία για την προστασία των παιδιών και ζητούν αυστηρότερη εποπτεία και κανόνες για την ασφάλεια στους σχολικούς αγώνες. Το περιστατικό έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης σε εθνικό επίπεδο, με το βίντεο να κυκλοφορεί ευρέως στα social media, προκαλώντας οργή και απαίτηση για αλλαγές στη σχολική πολιτική.

Η αγωγή της Monroe πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την αποζημίωση για τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες που υπέστη, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή συζήτηση για την ευθύνη των σχολικών περιφερειών και τη συμπεριφορά των προπονητών απέναντι στους μαθητές.

