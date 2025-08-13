Φωτιά: Οι φλόγες πλησιάζουν την Πάτρα, απειλούνται σπίτια στην περιοχή της Αρόης (vid)

Η φωτιά στην Πάτρα μαίνεται ανεξέλεγκτη, με τις φλόγες να πλησιάζουν την περιοχή της Αρόης. Εκκενώσεις οικισμών και δραματικές προσπάθειες πυρόσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σπίτια απειλούνται.

Η φωτιά στην Πάτρα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη και την περιοχή της Αρόης η οποία βρίσκεται, μόλις 3 χλμ. από το κέντρο. Το 112 εξέδωσε νέο μήνυμα εκκένωσης για τους οικισμούς Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν άμεσα.

Η φωτιά κινείται με ταχύτητα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με την βοήθεια εθελοντών και κατοίκων, κάνουν τιτάνιες προσπάθειες για να δημιουργήσουν «τείχος» προστασίας. Δάση και δέντρα έχουν παραδοθεί στις φλόγες την στιγμή που δίνουν μάχη για να μην κάψει και τα πρώτα σπίτια του οικισμού.

Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή εκκένωσης του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων και του Κωνσταντοπουλείου Γηροκομείου. Σημαντικό στοιχείο είναι πως η ένταση των ανέμων έχει πέσει ελαφρώς, μειώνοντας κάπως τον κίνδυνο, αλλά οι αναζωπυρώσεις παραμένουν πιθανές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, με τις περισσότερες στη Δυτική Ελλάδα, ενώ συνολικά 109 φωτιές είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Τα τέσσερα καναντέρ πραγματοποιούν τις τελευταίες ρίψεις νερού πριν υποχωρήσουν λόγω του σκότους.

