Συγκλονίζει ηλικιωμένος που έχασε το σπίτι του στις φωτιές: «Θα κάνω 15Αύγουστο με ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο» (vid)

Συγκίνησε ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος έχασε το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του από τις φωτιές στην Φιλιππιάδα.

Τις τελευταίες ώρες, η χώρα μας μετρά νέες πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε πολλές περιοχές και ενώ υπάρχουν ανοικτά μέτωπα για 2η συνεχή ημέρα.

Η Φιλιππιάδα ήταν ένα από τα μέρη τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Ένας κάτοικος βρέθηκε κυριολεκτικά μόνος απέναντι στις φλόγες που απειλούσαν το σπίτι του – και η εξομολόγηση του μπροστά στην κάμερα του ΟΡΕΝ συγκλονίζει μιας και όπως αποκάλυψε προσπαθούσε μόνος του να σώσει το σπίτι του από τις φλόγες χωρίς την βοήθεια κανενός.

Δεν τα κατάφερε και λυγίζοντας ανέφερε ότι του έχει μείνει μόνο το πουκάμισο που φοράει και το παντελόνι.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ένα σπίτι είχε στόχο η πυροσβεστική και δεν το προστάτευσε, μου έλεγαν ότι δεν έχουν νερό και έμεινα μόνος με τον κουβά να προσπαθώ να σβήσω τη φωτιά στο σπίτι μου. Έχω παράπονο από την πυροσβεστική. Μόνο για τη φορολογία είναι και για τίποτα άλλο! Είμαστε τα γαϊδούρια για να μας φορολογούν.

Δεν μας βοήθησε κανείς σήμερα! Κανείς! Μόνο μονιμότητες ψάχνουν και διορισμούς! Πέντε πυροσβεστικά πέρασαν και μου είπαν ότι κανένα δεν είχε νερό! Με αυτό το κυνηγετικό παντελόνι έχω μείνει και με αυτό το πουκάμισο! Έτσι θα κάνουμε 15Αύγουστο!».

