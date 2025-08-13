Νεκροταφείο αυτοκινήτων: Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα (vid)
H καταστροφική πυρκαγιά που έχει πλήξει την Πάτρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στο τελωνείο της περιοχής, αφήνοντας στάχτη πάνω από 500 αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων που βρίσκονταν στον υπαίθριο χώρο.
Όπως αναφέρει σχετικά τα περισσότερα από τα μισά οχήματα είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον περασμένο Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.
Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.
