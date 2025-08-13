Τρομακτικό σκηνικό στην Πάτρα με ελικόπτερο πυρόσβεσης, δέντρο και φορτηγάκι: «Πωπωπω, τον σκότωσε!» (vid)

Μάρτυρες ενός απίθανου σκηνικού στην Πάτρα, κατά την διάρκεια πυρόσβεσης από ελικόπτερο, κατάφεραν να το απαθανατίσουν και να το δημοσιεύσουν στα social media.

Τη στιγμή που όλοι παρακολουθούσαν την επιχείρηση ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου, από απόσταση αναπνοής, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο φορτηγάκι, με τους παρόντες να σαστίζουν. Ένας εξ αυτών, ο οποίος βιντεοσκοπεί ακούγεται να φωνάζει «Πωπωπω, τον σκότωσε!».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

Το δέντρο φαίνεται να σπάει από τον δυνατό αέρα που προκαλεί ο ρότορας του ελικοπτέρου κατά τη ρίψη νερού, και όχι από το ίδιο το βάρος ή την πίεση του νερού. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, καθώς το ρεύμα αέρα που δημιουργείται από το ελικόπτερο είναι εξαιρετικά ισχυρό, ειδικά όταν πετάει σε τόσο χαμηλό ύψος.

Προφανώς, ο δρόμος, για λόγους ασφαλείας, θα έπρεπε να είναι προσωρινά κλειστός όσο διαρκούν οι εναέριες ρίψεις. Είναι αυτονόητο πως σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, όπου επιχειρούν ελικόπτερα και αεροπλάνα, η ζώνη κάτω από τη διαδρομή πτήσης πρέπει να παραμένει ελεύθερη από κυκλοφορία ή παρουσία κόσμου.

Επιπλέον, εφόσον σε αυτό το σημείο υπάρχουν δέντρα που εκτείνονται πάνω από τον δρόμο, θα ήταν σκόπιμο να έχουν κλαδευτεί προληπτικά. Αυτό όχι μόνο μειώνει τον κίνδυνο πτώσης κλαδιών από τον αέρα ή το νερό, αλλά εξασφαλίζει και την ασφαλή διέλευση οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εκκενώσεων ή επιχειρήσεων.

