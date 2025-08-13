Η Πάτρα σε πύρινο κλοιό: Εκκενώθηκαν Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο (vid)

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα προκαλεί εκκενώσεις νοσοκομείων και γηροκομείων. Ασθενοφόρα και λεωφορεία μεταφέρουν παιδιά και ηλικιωμένους σε ασφαλείς χώρους – Νέα προειδοποίηση από το 112.

Η Πάτρα ζει δραματικές ώρες, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) στην ευρύτερη περιοχή έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες εκκενώσεις νοσοκομείων, γηροκομείων και μοναστηριών.

Λίγο μετά τις 18:00, το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, με ασθενοφόρα να σταθμεύουν έξω από το κτήριο για να παραλάβουν τους μικρούς ασθενείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή εκκένωσης δόθηκε από την Πυροσβεστική, με το ΕΚΑΒ να μεταφέρει τα παιδιά σε ασφαλείς δομές υγείας.

Την ίδια ώρα, εκκενώθηκε και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο, στην περιοχή του Γηροκομειού, με τους ηλικιωμένους να μεταφέρονται με λεωφορεία του Δήμου και του Στρατού στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας. Ο χώρος εκεί έχει διαμορφωθεί ειδικά για να φιλοξενήσει τους πολίτες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια ή τις δομές τους.

Σύμφωνα με το 112, οι κάτοικοι των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γηροκομειό και Λυκοχορό πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα προς το κέντρο της Πάτρας, καθώς οι φλόγες κινούνται επικίνδυνα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση ανάμεσα στο Μπάλα και το Ρωμανό, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν σκληρή μάχη ώστε να την περιορίσουν πριν νυχτώσει. Ήδη, εκτός από τις υγειονομικές δομές, εκκενώθηκε και η Ιερά Μονή Παντελεήμονα, για λόγους ασφαλείας.

Η κατάσταση στην Αχαΐα παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες εκκένωσης και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τα σημεία που πλήττονται από τις φλόγες.

