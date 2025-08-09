H Nasa αποκαλύπτει: Πλανήτης βρέθηκε στο πλησιέστερο αστρικό σύστημα και μπορεί να φέρει ζωή

NASA ανακαλύπτει νέο πλανήτη στο πλησιέστερο αστρικό σύστημα Άλφα Κενταύρου, μόλις 4 έτη φωτός μακριά. Τι σημαίνει αυτό για την αναζήτηση ζωής και το μέλλον της αστρονομίας;

Η NASA ανακοίνωσε μια εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη: έναν νέο πλανήτη στο πλησιέστερο αστρικό σύστημα στη Γη, το τριπλό σύστημα Άλφα Κενταύρου, μόλις 4 έτη φωτός μακριά. Η εύρεση αυτή, που πραγματοποιήθηκε χάρη στο υπερσύγχρονο James Webb Space Telescope (JWST), αποτελεί ορόσημο για την αστρονομία και την αναζήτηση ζωής στο σύμπαν.

Τι είναι ο νέος πλανήτης και γιατί είναι σημαντικός;

Ο πλανήτης αυτός είναι ένας γιγάντιος αέριος πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από το άστρο Άλφα Κενταύρου Α, το οποίο ανήκει στο τριπλό αστρικό σύστημα που περιλαμβάνει επίσης το Άλφα Κενταύρου Β και το κόκκινο νάνο Προξίμα Κενταύρου.

Παρόλο που ο γιγάντιος αυτός πλανήτης πιθανόν να μην υποστηρίζει ζωή όπως τη γνωρίζουμε, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει φερόμενους δορυφόρους — δηλαδή φερόμενους δορυφόρους με συνθήκες που θα μπορούσαν να είναι φιλικές για ζωή.

Η ανακάλυψη αυτή φέρνει την επιστημονική κοινότητα πιο κοντά από ποτέ στην απάντηση στο αιώνιο ερώτημα: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;

Πώς έγινε η ανακάλυψη;

Η ομάδα της NASA χρησιμοποίησε το εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο Mid-Infrared Instrument (MIRI) που βρίσκεται στον JWST, επιτρέποντας την παρατήρηση πλανητών σε αστρικά συστήματα πολύ κοντά στη Γη.

Αυτές οι παρατηρήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς τα αστέρια του συστήματος είναι φωτεινά και κινούνται γρήγορα, δυσκολεύοντας τη λήψη καθαρών εικόνων. Παρόλα αυτά, η συνδυαστική χρήση παρατηρήσεων και προηγμένων υπολογιστικών μοντέλων βοήθησε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη αυτού του πλανήτη.

Η παρούσα ανακάλυψη, που έχει ήδη γίνει δεκτή σε δύο επιστημονικά περιοδικά, ανοίγει τον δρόμο για ακόμα πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις.

Το 2027 αναμένεται να εκτοξευθεί το Grace Roman Space Telescope, το οποίο θα παρέχει ακόμα πιο καθαρές εικόνες και δεδομένα, ελπίζοντας να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα ύπαρξης φιλικών προς τη ζωή δορυφόρων γύρω από τον νέο πλανήτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ