«Χάσαμε τη Θεία Στοπ»: Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου σε καλοκαιρινή περιοδεία

Η επιτυχημένη παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι.

Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ, στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε μία παραγωγή της εταιρίας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη. Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά): Βίβιαν Κοντομάρη, , Νατάσσα Κοτσοβού, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τριπόδης, Αγνή Χιώτη. Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης.

Στην παράσταση, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια και τη γκρίνια στο Γκάζι της δεκαετία του ‘50. Στο διπλανό τους δωμάτιο, βρίσκεται η κατάκοιτη και ετοιμοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή.

Ένας καβγάς. Μια λάθος κίνηση. Ένας θάνατος που έρχεται νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε. Όμως, η πολυπόθητη λύση δεν έρχεται ποτέ. Αντίθετα, ο θάνατος γίνεται ο σπινθήρας για μια μεγάλη έκρηξη, αποκαλύπτοντας με σκληρό χιούμορ τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων.

Ο κριτικός θεάτρου, Κώστας Γεωργουσόπουλος, έχει πει

για τον Γιώργο Διαλεγμένο:

«Ο Γιώργος Διαλεγμένος έπεσε σαν μετεωρίτης στη θεατρική μας αγορά. Και αποδείχτηκε πάμφωτος γαλαξίας που απλώς υποδύθηκε τον κομήτη για να μας παραπλανήσει. Νομίζω πως αυτή η παρομοίωση ερμηνεύει σχεδόν αποκαλυπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο χώρο των θεατρικών μας συναλλαγών αυτό ο λαϊκός είρωνας… Ο Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο.»

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Εικαστική Επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Creative Agency: GRID FOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – Μέθεξις

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά):

Βίβιαν Κοντομάρη

Νατάσσα Κοτσοβού

Φωτεινή Μπαξεβάνη

Γιώργος Σουξές

Χρήστος Τριπόδης

Αγνή Χιώτη

Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης

Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης

Πληροφορίες παράστασης:

Διάρκεια: 100 λεπτά (με διάλειμμα)

Ηλεκτρονική Προπώληση: ΕΔΩ

Κατάλληλο για άνω των 12 ετών

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα – margaritadroutsa.com

Παραγωγή:

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» - Χρήστος Τριπόδης

Επικοινωνία: 210 7622034, 6943290294

Email: [email protected]

Site: methexis-productions.com

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