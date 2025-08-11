«Μαύρη Χήρα»: Αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Ιράν η 56χρονη που σκότωσε 11 συζύγους της

Η 56χρονη Κολσούμ Ακμπάρι σόκαρε το Ιράν, ομολογώντας τη δολοφονία 11 συζύγων μέσα σε 25 χρόνια με χάπια, αλκοόλ και πνιγμούς. Η κατά συρροή δολοφόνος περιμένει την καταδίκη της και ίσως την εκτέλεσή της.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της 56χρονης Κολσούμ Ακμπάρι από το Ιράν, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία 11 ηλικιωμένων ανδρών με τους οποίους είχε παντρευτεί. Η γυναίκα, γνωστή πλέον ως η «μαύρη χήρα» του Ιράν, χρησιμοποιούσε φάρμακα και δηλητήρια για να σκοτώνει τα θύματά της και να κληρονομεί την περιουσία τους.

Η δράση της διήρκεσε πάνω από 25 χρόνια, καθώς κατάφερνε να ξεγελά τις Αρχές, εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων θυμάτων της. Το τέλος της ήρθε όταν ο γιος του 82χρονου, 11ου συζύγου της υποψιάστηκε τη δολοφονία και ειδοποίησε την αστυνομία.

Κατά την ανάκριση, η Ακμπάρι κατέρρευσε και φέρεται να είπε: «Δεν ξέρω πόσους σκότωσα. Ίσως 13 ή 15. Δεν θυμάμαι».

Από τον γάμο στον θάνατο

Η Ακμπάρι στόχευε συστηματικά μοναχικούς άνδρες, αποκτώντας πρόσβαση μέσω των οικογενειών τους. Χρησιμοποιούσε φάρμακα για την πίεση, τον διαβήτη και ηρεμιστικά, βιομηχανικό αλκοόλ, μαξιλάρια ή πετσέτες με αποτέλεσμα την ασφυξία τους.

Πολλοί από τους άνδρες πέθαιναν εντός ημερών ή εβδομάδων από τον γάμο τους. Σε μία περίπτωση, ένας σύζυγος πέθανε 43 ημέρες μετά τον γάμο, ενώ άλλος μόλις ένα μήνα μετά.

Η ομολογία, η δίκη και η ποινή

Η γυναίκα ομολόγησε τελικά, αν και είχε αρχικά αρνηθεί τις κατηγορίες. Της αποδόθηκαν 11 κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και μία για απόπειρα δολοφονίας.

Η απόφαση για τη θανατική ποινή δεν έχει ακόμα εκδοθεί, καθώς το δικαστήριο περιμένει τις δηλώσεις 45 εναγόντων–συγγενών των θυμάτων.

