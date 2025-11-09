Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στη Ρωσία: Πετούσε ανεξέλεγκτο

Σε παραλιακό οικισμό της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν συνετρίβη ένα ελικόπτερο, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς.

Αεροπορικό δυστύχημα καταγράφηκε στη Ρωσία την Παρασκευή (7/11), όταν ένα ελικόπτερο μοντέλου Ka-226 κατέπεσε, με τραγικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν την ανεξέλεγκτη πτήση του ελικοπτέρου πάνω από τη Ρωσία, μέχρι τη στιγμή της πρόσκρουσης σε παραλιακό οικισμό της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν.

💥 Russia: Deputy director, chief designer and chief engineer of major military contractor Kizlyar Electromechanical Plant died in a comical helicopter crash in occupied Dagestan.

The company designs and produces a large variety of electronic components for military aircraft. pic.twitter.com/bQRze6E7Ug — Igor Sushko (@igorsushko) November 8, 2025

Αρχικά, ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το Ka-226 εκτελούσε τουριστική πτήση, αλλά αργότερα διευκρινίστηκε ότι επρόκειτο για μεταφορά στελεχών της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας KEMZ, η οποία παράγει εξοπλισμό αεροπορικής υποστήριξης για μαχητικά αεροπλάνα MiG και Sukhoi.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε η ίδια την απώλεια τεσσάρων εργαζομένων της, ανάμεσά τους τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του τομέα παραγωγής και συντήρησης, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες τραυματίστηκαν.

A Russian Ka-226 helicopter has crashed in Dagestan. Early media reports inform that seven people were on board. Among the passengers was Akhmat Akhmatov, an executive at the company and the son of the general director of JSC “Kizlyar Electromechanical Plant" pic.twitter.com/J2DwzCcNyy November 7, 2025

Η KEMZ βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις, καθώς θεωρείται κρίσιμος κρίκος της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας και συμβάλλει άμεσα στις επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα αίτια της πτώσης του Ka-226 παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia χαρακτήρισε το συμβάν «καταστροφή» και ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας.

