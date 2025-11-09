Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στη Ρωσία: Πετούσε ανεξέλεγκτο

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στη Ρωσία: Πετούσε ανεξέλεγκτο

Σε παραλιακό οικισμό της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν συνετρίβη ένα ελικόπτερο, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς.

Αεροπορικό δυστύχημα καταγράφηκε στη Ρωσία την Παρασκευή (7/11), όταν ένα ελικόπτερο μοντέλου Ka-226 κατέπεσε, με τραγικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν την ανεξέλεγκτη πτήση του ελικοπτέρου πάνω από τη Ρωσία, μέχρι τη στιγμή της πρόσκρουσης σε παραλιακό οικισμό της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν.

Αρχικά, ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το Ka-226 εκτελούσε τουριστική πτήση, αλλά αργότερα διευκρινίστηκε ότι επρόκειτο για μεταφορά στελεχών της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας KEMZ, η οποία παράγει εξοπλισμό αεροπορικής υποστήριξης για μαχητικά αεροπλάνα MiG και Sukhoi.

 

Η εταιρεία επιβεβαίωσε η ίδια την απώλεια τεσσάρων εργαζομένων της, ανάμεσά τους τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του τομέα παραγωγής και συντήρησης, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες τραυματίστηκαν.

Η KEMZ βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις, καθώς θεωρείται κρίσιμος κρίκος της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας και συμβάλλει άμεσα στις επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα αίτια της πτώσης του Ka-226 παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia χαρακτήρισε το συμβάν «καταστροφή» και ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας.

