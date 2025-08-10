Ανατριχιαστική κλήση στις Αρχές πριν από τραγωδία-φρίκη στην Αριζόνα: Μια 10χρονη νεκρή, ο πατέρας της και η σύντροφός του κατηγορούνται για φόνο

Η Ρεμπέκα Μπατίστ, 10 ετών, πέθανε μετά από φρικτή κακοποίηση. Ο πατέρας της και η σύντροφός του κατηγορούνται για φόνο πρώτου βαθμού.

Μια εφαρμογή ασφαλείας και ευημερίας για την παιδική ζωή φαίνεται πως απέτυχε στην περίπτωση της Ρεμπέκα Μπατίστ, ένα 10χρονο κορίτσι που βρέθηκε αναίσθητο στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου στη Χόλμπρουκ, Αριζόνα, στις 27 Ιουλίου και πέθανε τρεις ημέρες αργότερα, στις 30 Ιουλίου.

Οι αρχές απήγγειλαν στον πατέρα της, Ρίτσαρντ Μπατίστ, και στη σύντροφό του, Ανίσια Γουντς, κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και κακοποίηση ανηλίκου.

Το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση στο 911 αποκαλύπτει μια κυνική, σχεδόν ψυχρή περιγραφή του επεισοδίου. Η καλούσα -η οποία φέρεται να είναι η σύντροφος του πατέρα- ανέφερε ότι η Ρεμπέκα «το έσκασε για τρίτη φορά σε μια εβδομάδα» και όταν βρέθηκε από τους γείτονες, ήταν «χωρίς τις αισθήσεις της». Περιέγραψε πως έκανε τεχνητή αναπνοή από το στόμα ενώ οδηγούσε προς το ασθενοφόρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αναπνέω εγώ για εκείνη... είναι αναίσθητη, δεν αναπνέει μόνη της».

«Της έλειπαν τα νύχια από τα πόδια»

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι κατήγοροι αποκάλυψαν ότι η Ρεμπέκα ήταν αφυδατωμένη και υποσιτισμένη, είχε εμφανείς κακώσεις (μεταξύ άλλων της έλειπαν τα νύχια από τα πόδια), ενώ γιατροί περιέγραψαν τα τραύματά της ως προερχόμενα από «βασανιστήρια». Ο θείος της, Ντέιμον Χόκινς, δήλωσε ότι το παιδί ήταν «μαύρο και μπλε από την κορυφή ως τα νύχια» και υποψιάζονται ότι η αιτία θανάτου ήταν εσωτερική αιμορραγία.

Στο σχολείο Empower College Prep, όπου φοιτούσε η Ρεμπέκα με τα δύο μικρότερα αδέλφια της, εκπαιδευτικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Φέρονται να είχαν απευθυνθεί μέχρι και δώδεκα φορές στην Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας της Αριζόνα (DCS) με ανησυχίες για την ασφάλειά της, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική επέμβαση.

Οι Αρχές έχουν ανοίξει έρευνα για τυχόν ευθύνες του συστήματος προστασίας παιδιών, ενώ η DCS ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ανάλυση των διαδικασιών της για να αποφευχθούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.

