Ο Έλον Μασκ σοκάρει: «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να γίνουν όλοι πλούσιοι»

Ο Έλον Μασκ προβλέπει ότι σε 10-20 χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει καταργήσει την ανάγκη για εργασία. Πώς εξηγεί ότι η ρομποτική είναι «ο μόνος τρόπος να γίνουν όλοι πλούσιοι» και γιατί η δήλωσή του προκαλεί αντιδράσεις.

Στο περιθώριο του «Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας 2025», ο Έλον Μασκ επέλεξε να περιγράψει ένα μέλλον που μοιάζει περισσότερο με επιστημονική φαντασία παρά με οικονομική ανάλυση. Μιλώντας ενώπιον της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla παρουσίασε μια τολμηρή -και συνάμα αμφιλεγόμενη- άποψη: ότι μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει εξαλείψει την ανάγκη για εργασία και, κατ’ επέκταση, τη φτώχεια.

Οι δηλώσεις του ταξίδεψαν γρήγορα μέσα από το κοινωνικό δίκτυο X, ανοίγοντας μια νέα συζήτηση για το πώς θα μοιάζει η παγκόσμια οικονομία σε λίγα χρόνια. «Σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κάνουν σχεδόν τα πάντα, τα χρήματα σταδιακά θα χάσουν τη σημασία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν αποτελεί απλώς μια πιθανότητα, αλλά είναι το μοναδικό μονοπάτι προς έναν κόσμο όπου «όλοι μπορούν να είναι πλούσιοι».

Ρομποτική και AI

Ο Μασκ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Tesla θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της προηγμένης ρομποτικής, χωρίς όμως να είναι η μοναδική εταιρεία που θα φέρει την τεχνολογία αυτή στην καθημερινότητα. «Πολλές επιχειρήσεις θα κατασκευάζουν ανθρωποειδή ρομπότ. Η ρομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αλληλένδετες. Δεν μπορείς να μιλάς για το ένα χωρίς το άλλο», τόνισε.

Το όραμα που περιγράφει είναι ριζοσπαστικό: η εργασία δεν θα καταργηθεί πλήρως, αλλά θα μετατραπεί σε μια δραστηριότητα προαιρετική, περισσότερο χόμπι παρά αναγκαιότητα. Ο Μασκ παρομοίασε την εργασία του μέλλοντος με ψυχαγωγία - με κάτι αντίστοιχο του να παίζεις βιντεοπαιχνίδια ή να συμμετέχεις σε ένα άθλημα, όπου η επιλογή ανήκει αποκλειστικά στο άτομο και όχι στις οικονομικές συνθήκες.

Το σενάριο αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μηχανές θα αναλάβουν πλήρως την παραγωγή, από τις βιομηχανικές αλυσίδες και τις μεταφορές μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών. Μια διαδικασία που, σύμφωνα με τον Μασκ, έχει ήδη αρχίσει να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, νέοι κλάδοι εργασίας αναδύονται γύρω από την ανάπτυξη και τη διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες.

Οι τοποθετήσεις του μεγιστάνα έρχονται σε μια περίοδο όπου ο ίδιος βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Με περιουσία που εκτιμάται στα 473 δισ. δολάρια και ετήσιο μισθό 56 εκατ. δολαρίων, ο Μασκ πιθανόν να δει τα εισοδήματά του να εκτοξεύονται περαιτέρω, εφόσον εγκριθεί νέα αποζημίωση σχεδόν 1 δισ. δολαρίων από το διοικητικό συμβούλιο της Tesla.

Την ώρα που τα σχόλιά του προκαλούν ενθουσιασμό αλλά και σκεπτικισμό, ένα ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ακόμη κι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί όντως να κάνει όλους «πλούσιους», ποιος θα ορίσει τι σημαίνει αυτό και με ποιους όρους θα φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ