Η Φάτιμα Μπος από το Μεξικό είναι η νέα Miss Universe: Η 25χρονη είναι εκείνη που είχε συγκρουστεί με στέλεχος του διαγωνισμού

Περίπου δύο εβδομάδες μετά την προσβλητική συμπεριφορά που δέχτηκε από τον παράγοντα του διαγωνισμού, η Φάτιμα Μπος κέρδισε τον τίτλο για το 2025.

Η 74η διοργάνωση του Miss Universe ολοκληρώθηκε φέτος στην Ταϊλάνδη με την ανάδειξη της Μεξικανής Φάτιμα Μπος ως νέας Μις Υφήλιος, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Impact Challenger Hall της Μπανγκόκ. Με διαγωνιζόμενες από περισσότερες από 130 χώρες και με κεντρικό θέμα «The Power of Love», ο θεσμός προσπάθησε να αναδείξει τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας και της ενότητας.

Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από λάμψη και ομορφιά. Δύο εβδομάδες πριν από τον τελικό, μια σειρά γεγονότων - από το viral περιστατικό με υψηλόβαθμο στέλεχος καλλιστείων έως καταγγελίες για πιθανές αδιαφανείς διαδικασίες επιλογής - έφεραν τη διοργάνωση στο επίκεντρο συζητήσεων και αμφισβήτησης. Αυτό το κλίμα έκανε τη φετινή στέψη μία από τις πιο πολυσυζητημένες των τελευταίων ετών.

