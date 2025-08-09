Ζευγάρι στη Βραζιλία βρήκε τραγικό θάνατο: Το ΙΧ έπεσε σε γκρεμό τη στιγμή της ερωτικής πράξης

Ένας 26χρονος και μια 42χρονη στη Βραζιλία σκοτώθηκαν ακαριαία όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε σε γκρεμό τη στιγμή της ερωτικής πράξης.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας άνδρας και μια γυναίκα στη Βραζιλία που πλήρωσαν το πάθος τους. Το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν έπεσε σε γκρεμό τη στιγμή της ερωτικής πράξης.

Η 42χρονη Αντριάνα Ριμπέιρο και ο 26χρονος φίλος της, Μαρκόνε Καρντόζο, μετά από ένα από πάρτι στην πόλη Βέντα Νόβα ντο Ιμιγκράντε, σταμάτησαν σε ένα μέρος με πανοραμική θέα. Εκεί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο πάθος τους.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Κατά την διάρκεια της ερωτικής πράξης τους; το αυτοκίνητο άρχισε να κουνιέται με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει ένας βράχος, ο οποίος παρέσυρε το όχημα στο κενό. Το αυτοκίνητο έπεσε από ύψος 1000 μέτρων, κατέληξε σε άλλον βράχο και από την δύναμη της πρόσκρουσης τα σώματα του ζευγαριού εκτινάχθηκαν.

Ο ντετέκτιβ Αλμπέρτο Ρόκε Πέρες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πως η κίνηση του οχήματος πιθανόν προκλήθηκε από το ζευγάρι την ώρα που βρισκόταν μέσα. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο μεταξύ 1:30 και 2:00, αλλά λόγω της νύχτας και της πυκνής βλάστησης δεν είδαν τίποτα.

«Είδα τη μηχανή του αυτοκινήτου πολύ μακριά και το αυτοκίνητο σχεδόν 150 μέτρα από το σημείο του ατυχήματος», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας Τιάγκο Αμορίμ. «Ήταν μια σοκαριστική σκηνή, το αυτοκίνητο καταστράφηκε», πρόσθεσε.

