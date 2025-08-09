Η τάση στο TikTok «Nicki Minaj stiletto» παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις: Νέος τραυματισμός, αυτή τη φορά παρουσιάστριας (vid)

Μια παρουσιάστρια ήταν το νέο θύμα του επικίνδυνου challenge «Nicki Minaj stiletto» που έχει γίνει τάση στο TikTok.

Επικίνδυνες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει στο νέο challenge στο TikTok που ονομάζεται «Nicki Minaj stiletto» και προέρχεται από ένα παλαιότερο βίντεο κλιπ της γνωστής τραγουδίστριας.

Η δοκιμασία για όσους επιχειρούν την πρόκληση είναι να κάνουν σταυροπόδι, ισορροπώντας με το ένα πόδι σε ψηλό τακούνι. Η πρόκληση αυτή εμφανίζεται στο TikTok σε διάφορες παραλλαγές και έχουν προκληθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Ο τραυματισμός παρουσιάστριας

Η παρουσιάστρια Kelly Brook έπεσε θύμα αυτής της διαδικτυακής πρόκλησης. Η 45χρονη παραγωγός του Heart FM προσπάθησε να αντιγράψει το κόλπο της Nicki Minaj ισορροπώντας χωρίς τακούνι, αλλά ξυπόλυτη, στην πλάτη του συμπαρουσιαστή της Jason King.

Μόλις κατάφερε να ισορροπήσει έπιασε με τα χέρια της ένα βιβλίο το οποίο έκανε πως διαβάζει, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έφυγε προς το πίσω με αποτέλεσμα να χτυπήσει το στο πίσω μέρος του κεφαλιού της.

Λίγες ώρες αργότερα, η Kelly Brook ανέβασε ένα νέο βίντεο στο οποίο φορούσε νάρθηκα στον αυχένα της. «Πονάει ο αυχένας μου. Νιώθω σαν να έχω χάσει εντελώς την ευθυγράμμισή μου», ακούγεται να λέει.

Ο σοβαρός τραυματισμός Ρωσίδας influencer

Πριν από μερικές μέρες μια Ρωσίδα influencer, δοκίμασε να σταθεί με τη μία γόβα της πάνω σε κουτί συσκευασίας γάλατος για μωρά, που ήταν τοποθετημένο στον πάγκο της κουζίνας, ενώ με τα δύο χέρια της κρατούσε μια άλλη συσκευασία. Η influencer λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έχασε την ισορροπία της και έπεσε με την πλάτη από τον πάγκο. Το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον 9ο θωρακικό σπόνδυλο.

Russian influencer Mariana Barutkina breaks her spine attempting the Nicki Minaj stiletto challenge.



She suffered a “Th9 compression bending uncomplicated fracture of the body.”



Barutkina could’ve done far worse. People, please stop doing this challenge.



(mariana_vasiuc on TT) pic.twitter.com/q4vBo05BNv August 6, 2025

