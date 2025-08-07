Γνωστή Ρωσίδα Influencer έπαθε κάταγμα σπονδύλου λόγω TikTok challenge: Τί είναι το «Nicki Minaj stiletto» (vid)

Στο νοσοκομείο με κάταγμα σπονδύλου βρίσκεται μια Ρωσίδα infuencer λόγω ενός επικίνδυνου TikTok challenge που επιχείρησε.

Ολοένα και πιο επικίνδυνα γίνονται κάποια challenge στο TikTok με μία influencer από τη Ρωσία να πληρώνει ακριβά την απόφασή της να επιχειρήσει ένα από αυτά. Η νέα τάση του TikTok που λέγεται «Nicki Minaj stiletto challenge» έστειλε στο νοσοκομείο με κάταγμα σπονδύλου την 32χρονη Ρωσίδα.

Η Mariana Barutkina στο παρακάτω βίντεο που κόβει την ανάσα στέκεται με τη μία γόβα της πάνω σε κουτί συσκευασίας γάλατος για μωρά, που είναι τοποθετημένο στον πάγκο της κουζίνας, ενώ με τα δύο χέρια της κρατάει μια άλλη συσκευασία.

Η influencer λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χάνει την ισορροπία της και πέφτει με την πλάτη από τον πάγκο. Το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον 9ο θωρακικό σπόνδυλο.

Russian influencer Mariana Barutkina breaks her spine attempting the Nicki Minaj stiletto challenge.



She suffered a “Th9 compression bending uncomplicated fracture of the body.”



Barutkina could’ve done far worse. People, please stop doing this challenge.



(mariana_vasiuc on TT) pic.twitter.com/q4vBo05BNv August 6, 2025

Τί είναι το challenge «Nicki Minaj stiletto»

Το challenge «Nicki Minaj stiletto» ξεκίνησε από μία πόζα που είχε πάρει πριν από αρκετά χρόνια η Nicki Minaj σε ένα βίντεο κλιπ της.

Για άγνωστο λόγο αυτή η πόζα έγινε πλέον viral και ξεκίνησε να κυκλοφορεί στο TikTok με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα, διάφροοι influencers και όχι μόνο, έχουν αναβαθμίσει αυτήν την πόζα προκειμένου να κάνουν το challenge ακόμη πιο δελεαστικό.

Παρότι η Nicki Minaj φαίνεται να κάθεται στον αέρα, πάνω στα ψηλά τακούνια της και έχοντας σταυροπόδι, οι infulecers αποφάσισαν να κάτσουν στην ίδια στάση, στερεώνοντας το ένα τους πόδι πάνω σε πύργους jenga, ποτήρια, βιβλία κτλ.

Μάλιστα, επειδή τα ατύχημα όλο και αυξάνονται, η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στα social media της που εξηγεί πώς πρέπει να κρατά κάποιος το σώμα του για να κάνει το κόλπο της.

