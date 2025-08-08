Φωτιά: Συνελήφθη άνδρας στην Αρχαία Ολυμπία επειδή έκλεψε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει την φωτιά

Άνδρας πήρε πυροσβεστικό όχημα χωρίς άδεια για να σβήσει φωτιά και συνελήφθη από την Πυροσβεστική.

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, όπου ένας πολίτης συνελήφθη αφού αφαίρεσε πυροσβεστικό όχημα, επιχειρώντας να σβήσει ο ίδιος τη φωτιά που μαινόταν στην περιοχή Χελιδόνι.

Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα και ανησυχία, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ηλεία Live, ο άνδρας προσέγγισε το πυροσβεστικό όχημα, απομάκρυνε το πλήρωμα και στη συνέχεια το οδήγησε μόνος του προς την εστία της φωτιάς με σκοπό να συνδράμει στην κατάσβεση.

Η πράξη του θεωρήθηκε επικίνδυνη και η Ανακριτική Υπηρεσία της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε άμεσα για την ενέργεια. Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου και κρατείται.

Η φωτιά στο Χελιδόνι

Η πυρκαγιά στην περιοχή Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας εκδηλώθηκε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους που δυσχέραιναν το έργο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

