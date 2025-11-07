Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχεται τριήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά, βορειοδυτική Πελοπόννησος, κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε σήμερα (7/11/2025) η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν τη χώρα το ερχόμενο τριήμερο — με επίκεντρο τη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή από το Σάββατο έως και το βράδυ της Δευτέρας, με έντονα φαινόμενα που αρχικά θα πλήξουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, προτού κινηθούν σταδιακά προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Πιο συγκεκριμένα,

Το απόγευμα του Σαββάτου , βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Κυριακή , τα φαινόμενα θα περιοριστούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο, όμως από το απόγευμα θα ενταθούν ξανά σε Ήπειρο και δυτική Στερεά.

Τη Δευτέρα, το «βαρύ πυροβολικό» της κακοκαιρίας θα χτυπήσει Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, καθώς και την κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Προς το βράδυ της Δευτέρας, αναμένονται νέες βροχές στη δυτική Πελοπόννησο, με την ΕΜΥ να καλεί σε αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και τοπικές καταιγίδες.