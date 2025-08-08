Έκοψαν ολόκληρα βουνά για να περάσει ένας δρόμος: Η νέα «τρελή» υπερεθνική στην Κίνα που διχάζει (vid)

Viral βίντεο από τον νέο Lu’an Expressway στην Κίνα σοκάρουν: αντί να ανοίξουν σήραγγες, Κινέζοι μηχανικοί ξύρισαν βουνά για να περάσει ο δρόμος! Τι λένε οι περιβαλλοντιστές;

«Ξύρισαν» τα βουνά για να περάσει ο δρόμος: Το νέο θαύμα (ή έγκλημα;) της Κίνας.

Η Κίνα δεν μας έχει συνηθίσει σε «συμβατικές» λύσεις όταν πρόκειται για γιγαντιαία έργα υποδομής. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην ορεινή επαρχία Guizhou έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αντί να ανοίξουν σήραγγες ή να κατασκευάσουν δρόμους γύρω από βουνά, οι Κινέζοι μηχανικοί αποφάσισαν απλώς να… κόψουν τις κορυφές των βουνών.

Το αποτέλεσμα είναι ο Lu’an Expressway, ένας ταχείας κυκλοφορίας δρόμος που κόβει κυριολεκτικά μέσα από την καρδιά της ορεινής Guizhou, και συνδέεται με τη γέφυρα-θαύμα Huajiang Grand Canyon Bridge, η οποία θα είναι και η ψηλότερη στον κόσμο, 625 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Το βίντεο που σόκαρε το διαδίκτυο

Viral βίντεο που κυκλοφόρησαν σε κινεζικά και δυτικά social media δείχνουν αεροφωτογραφίες από τις «γυμνές» πλαγιές των βουνών, εκεί όπου μέχρι πρόσφατα υπήρχε παρθένο τοπίο. Η εικόνα θυμίζει κάτι μεταξύ ταινίας επιστημονικής φαντασίας και καταστροφής: βουνά κομμένα σαν με… ξυράφι, για να περάσει ο ασφαλτοστρωμένος αυτοκινητόδρομος.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο Reddit και στο X (πρώην Twitter), με τους μεν να αποθεώνουν την τεχνολογική υπεροχή της Κίνας, και τους δε να μιλούν για οικολογικό έγκλημα μεγατόνων.

Γιατί δεν έσκαψαν σήραγγες;

Η επίσημη απάντηση των αρχών είναι ότι το 92% της επαρχίας Guizhou αποτελείται από ορεινά εδάφη, με συχνή σεισμική δραστηριότητα και δύσκολες γεωλογικές συνθήκες. Σύμφωνα με τους Κινέζους σχεδιαστές, οι σήραγγες δεν ήταν τεχνικά εφικτές ή θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο και κόστος.

Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις επιμένουν πως υπήρχαν εναλλακτικές – λιγότερο επεμβατικές – που απλώς αγνοήθηκαν χάριν εντυπωσιασμού και ταχύτητας.

