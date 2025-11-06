Κομμουνιστής - ισλαμιστής που θα μας βάλει «μαντήλες»: Καταρρίπτουμε 4+1 ψέματα για τον Μαμντάνι
Κάποιοι τρομοκρατούν για τον Ζοχράν Μαμντάνι, αλλά για πράγματα που δεν είναι.
Ο Ζοχράν Μαμντάνι με ένα σφυροδρέπανο ανά χείρας, ο Ζοχράν Μαμντάνι με μπλουζάκι «Τσε», με κεφιγιέ, σε χειραψίες με κακοποιούς, προαγωγούς και τρομοκράτες.
Όλα τα παραπάνω είναι είτε με το ζόρι «καλλιτεχνικές» αναπαραστάσεις του διχαστικού, νεοεκλεγέντα σοσιαλδημοκράτη δημάρχου της Νέας Υόρκης, ή εικόνες AI που αναρτούν παντού οι επικριτές του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η εγκαταλελειμμένη βίλα του Πελέ: Γιατί έπεσε από 15,6 σε 6,9 εκατ. ευρώ
- Το μέλλον των ταξιδιών: Διάδρομοι τεχνητής νοημοσύνης και ιπτάμενα ταξί που θα μεταφέρουν τουρίστες από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο
- Η Χρυσή Λεκάνη του Maurizio Cattelan σε δημοπρασία: Πρόκληση με τιμή εκκίνησης τα 10 εκατ. δολάρια