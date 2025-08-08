Έσπασε η νεροτσουλήθρα στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου: Επιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά (vid)

Σοκ στο Icon of the Seas: Επιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν έσπασε πάνελ νεροτσουλήθρας 14 μέτρων στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο πιο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, το Icon of the Seas, όταν επιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά καθώς κατέβαινε μια υψίστης ταχύτητας νεροτσουλήθρα, και έσπασε το πλαϊνό πάνελ από γυαλί την ώρα της κατάβασης.

Σύμφωνα με τη Royal Caribbean, το ατύχημα συνέβη στην "Frightening Bolt", μια εντυπωσιακή νεροτσουλήθρα περίπου 14 μέτρων.

Viral το βίντεο: Νερά εκτοξεύονται στο κατάστρωμα

Σε βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες, φαίνεται νερό να ξεχύνεται από την πλευρά της τσουλήθρας, ενώ ακούγονται φωνές και κραυγές πανικού: «Κάποιος έπεσε έξω απ’ τη νεροτσουλήθρα!»

Η εταιρεία διευκρίνισε πως κανείς δεν εκτοξεύθηκε έξω, ωστόσο ο τραυματισμός σημειώθηκε κατά την κάθοδο, πριν φτάσει το άτομο στο κάτω μέρος της τσουλήθρας.

Η Royal Caribbean ανακοίνωσε ότι ο επιβάτης έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων.

Η νεροτσουλήθρα έκλεισε άμεσα και το κατάστρωμα 15 αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα.

Το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο σε κρουαζιερόπλοιο

Το Icon of the Seas αναχώρησε από το Μαϊάμι στις 2 Αυγούστου και διαθέτει το Category 6, το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο σε πλοίο, με έξι extreme τσουλήθρες, μεταξύ των οποίων και η "Pressure Drop" και δύο τσουλήθρες για ομαδικούς αγώνες με σωσίβια.

Όχι το πρώτο ατύχημα σε υδάτινο πάρκο

Το περιστατικό φέρνει μνήμες από το 2023, όταν μια Βρετανίδα τουρίστρια παραλίγο να χάσει το πόδι της σε τσουλήθρα στην Ισπανία.

Η 38χρονη Stephanie Somerville είχε δηλώσει τότε πως το πόδι της σχίστηκε μέχρι το κόκαλο από «χαλαρό καρφί», χωρίς ποτέ να εντοπιστεί το αντικείμενο.

