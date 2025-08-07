Η αντίδραση του Μάικλ Ντάγκλας όταν του είπαν ότι ο καρκίνος του προήλθε από στοματικό σεξ

Ο Μάικλ Ντάγκλας έχει μιλήσει ανοιχτά για τις καταχρήσεις που έχει κάνει στη ζωή του, κάποιες εκ των οποίων τώρα τις πληρώνει.

Ο Μάικλ Ντάγκλας είχε μια ασυνήθιστη αντίδραση όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό (τέταρτο στάδιο) που πιθανότατα να προκλήθηκε από στοματικό σεξ. Ο 80χρονος ηθοποιός έχει μιλήσει κατά καιρούς ανοιχτά για τις καταχρήσεις που έχει κάνει στη ζωή του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, τα ναρκωτικά, το κάπνισμα, το αλκοόλ και φυσικά το σεξ.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ έγινε πρωτοσέλιδο το 1992 όταν εισήχθη για ένα μήνα, σε κέντρο αποτοξίνωσης στα βουνά Καταλίνα της Αριζόνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, αλλά και σύμφωνα με ορισμένες αναφορές της εποχής, τον σεξουαλικό εθισμό του, παρότι ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία.

Όμως μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2013 αναγκάστηκε να αποδεχθεί την εμμονή του με το σεξ, δηλώνοντας στην εφημερίδα «Guardian» ότι ο καρκίνος στον λαιμό του προκλήθηκε από στοματικό σεξ.

Ο Ντάγκλας διέψευσε τη δήλωσή του, αλλά υπήρχε ηχητικό

Ο Μάικλ Ντάγκλας αρνήθηκε ότι είχε κάνει την παραπάνω δήλωση, ωστόσο, υπήρχε ηχητικό της συνέντευξής του καθώς και το δημοσίευμα της εφημερίδας, που τον διέψευσαν.

Στη συνέντευξη είχε ρωτηθεί αν είχε επιβαρύνει τον οργανισμό του με τα ναρκωτικά, το ποτό και το κάπνισμα, όμως ο Ντάγκλας είχε απαντήσει: «Όχι, όχι αυτός ο καρκίνος προκαλείται από κάτι που ονομάζεται HPV και προέρχεται από στοματικό σεξ».

Η αντίδρασή του Ντάγκλας στην διάγνωση του καρκίνου

Ένας φίλος του γιατρός εξέτασε τον ηθοποιό και έκανε τη διάγνωση, όταν εκείνος τον επισκέφτηκε μετά από μήνες στοματικής δυσφορίας: «Θα θυμάμαι πάντα την έκφραση στο πρόσωπό του. Μου είπε ότι ''θα χρειαστούμε βιοψία''. Υπήρχε ένας όγκος σε μέγεθος καρυδιού στη βάση της γλώσσας μου κανένας άλλος γιατρός δεν είχε καταφέρει να δει», ανέφερε ο ηθοποιός.

Η διάγνωση ήταν καρκίνος στο τέταρτο στάδιο, όμως η αντίδραση του Ντάγκλας δεν ήταν αυτή που θα περίμεναν οι γιατροί του. Κατά την διάρκεια των θεραπειών, αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει σωλήνα σίτισης, παρά το γεγονός ότι η θεραπεία έκαιγε τον ουρανίσκο του, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετά κιλά.

«Είναι μια δύσκολη διαδρομή. Αυτό μπορεί πραγματικά να σε εξαντλήσει», είπε. «Επιπλέον, η ποσότητα χημειοθεραπείας που έπαιρνα, εξουδετερώνει όλα τα καλά συστατικά. Με έκανε πολύ αδύναμο», πρόσθεσε.

