Σύλληψη πρώην αστυνομικού και TikToker: Οι συνομιλίες που τον έκαψαν, «τον μήνα είναι 60.000» (vid)

Διάλογοι-φωτιά «έκαψαν» τον πρώην αστυνομικό και TikToker, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα (8/8) ο πρώην αστυνομικός και TikToker, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς εντοπίστηκε να φέρει πάνω του 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο 34χρονος βρισκόταν αρκετό καιρό στο μικροσκόπιο των Αρχών και υπήρχαν οι ενδείξεις ότι είχε αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, σύμφωνα με το lawandorder, οι συνομιλίες με μια φίλη του ήταν αυτές που «έκαψαν» τον TikToker.

Οι διάλογοι του TikToker με φίλη του

Ο διάλογος που είχε ο πρώην αστυνομικός και TikToker με φίλη του έχει ως εξής:

34χρονος: Εμένα είναι 2.000 την ημέρα και συν, έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας, για να τρέχω τις δουλείες της, όλα αυτά που σου έχω πει… Τον μήνα είναι 60.000, 50.000 πες καθαρά. Συν τα 5.000 της άλλης, πες 55.000. Και έχω και καμία δεκαριά σπίτια και ενοίκια οπότε είμαι κομπλέ».

Φίλη του 34χρονου: Ειδικά την… «αυτό» που κάνουμε μαζί, ξέρεις εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να πάω στα μαγαζιά, δεν μπορώ να μιλήσω, κρεμάει το στόμα μου, τις τελευταίες δύο φορές δες που ήρθα σπίτι σου, που σου είπα θα έχω κάνει μία γραμμή τότε, μία γραμμή.

34χρονος: Άντε ρε κόψε την. Κόψε την, με έχει καταστρέψει εμένα και οικονομικά και τα πάντα. Θέλεις να καταστρέψει και εσένα; Σοβαρέψου.

Σήμερα η απολογία του TikToker

Ο πρώην αστυνομικός και TikToker θα απολογηθεί την Παρασκευή (8/8). Υπενθυμίζεται πως έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 34χρονος φαίνεται πως μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι τα ποσά τα οποία φέρεται να κέρδισε από την διακίνηση ναρκωτικών, αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές του δραστηριότητες με σκοπό την νομιμοποίησή τους.

Γι΄αυτόν τον λόγο δεσμεύθηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και όλες οι θυρίδες που μπορεί να υπάρχουν στο όνομά του για να δουν οι ελληνικές αρχές από που προέρχονται αυτά τα χρήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν έναν πίσω από αυτό βρίσκεται δίκτυο διακίνησης χρήμάτων ή αν αυτά τα χρήματα του τα έστειλαν τρίτα άτομα τα οποία και θα διερευνηθούν.

