Η χρυσή Ολυμπιονίκης Sha'Carri Richardson επιτέθηκε στον σύντροφό της (vid)

Η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης Sha'Carri Richardson είχε συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα για ενδοοικογενειακή βία.

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Σιάτλ στις ΗΠΑ, με την Αμερικανίδα Ολυμπιονίκη Sha'Carri Richardson να σπρώχνει με μανία τον σύντροφό της, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο του περιστατικού, έπειτα από τη δραματική σύλληψή της τον προηγούμενο μήνα για ενδοοικογενειακή βία.

Το βίντεο από τον χώρο αναμονής του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιάτλ-Τακόμα δείχνει τη στιγμή που η Richardson αρπάζει και σπρώχνει τον φίλο της, τον αμερικανό σπρίντερ Christian Coleman.

Το βίντεο ξεκινά με τον Coleman να μπαίνει στο κάδρο, προτού η Richardson τρέξει πίσω του και τραβήξει τον ιμάντα του σακιδίου του.

