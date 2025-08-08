Φρίκη στην Ισπανία: Βρέθηκαν 32 νεκρά σκυλιά σε αγρόκτημα
Η αστυνομία στην Ισπανία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για κακοποίηση ζώων, αφού ανακάλυψε 32 σκύλους που πέθαναν από πείνα και δίψα σε αγρόκτημα.
Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο στο αγρόκτημα στην επαρχία Μπαδαχόθ, τόνισε η Πολιτική Προστασία. Κάποια ήταν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.
Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τα κουφάρια των σκύλων.
🚨 La @guardiacivil halla 32 perros muertos por inanición en una finca de #Badajoz.
➡️ Los animales fallecieron a consecuencia de la desnutrición y la absoluta falta de salubridad e higiene.
🔗 https://t.co/G532gTOGcZ pic.twitter.com/9NIBhanUTe— Ministerio del Interior (@interiorgob) August 8, 2025
Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα.
«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», ανέφερε η αστυνομία, η οποία έκανε την φρικτή ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε αναφορά ότι τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.
Η Πολιτική Προστασία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.
Η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023 που αυξάνει τις ποινές για κακοποίηση και εγκατάλειψη.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
