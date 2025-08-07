Θεσσαλονίκη: «Δαγκάνες» σε παράνομα παρκαρισμένα ΙΧ

Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι για παράνομο παρκάρισμα. Ήδη μπήκαν οι πρώτες «δαγκάνες».

Στο στόχαστρο η αντικοινωνική στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ, κατοίκων περιοχής και σημείων φορτοεκφόρτωσης.

Σαφάρι ελέγχων για την παράνομη στάθμευση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, με στόχο την αποκατάσταση της κυκλοφοριακής τάξης στο κέντρο της πόλης. Οι πρώτες «δαγκάνες» τοποθετήθηκαν ήδη σε οχήματα που καταλάμβαναν αυθαίρετα ειδικές θέσεις στάθμευσης.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε σημεία με αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο και ειδικές θέσεις που προορίζονται για ΑμεΑ, κατοίκους με άδεια στάθμευσης και οχήματα τροφοδοσίας - φορτοεκφόρτωσης.

Υποχρεωτική η πληρωμή προστίμου για την απομάκρυνση

Η χρήση των «δαγκανών» αποτελεί νέο μέτρο αποτροπής της παράνομης στάθμευσης. Τα οχήματα που εντοπίζονται να παρανομούν μπλοκάρονται στις ρόδες, με τους ιδιοκτήτες να υποχρεώνονται να καταβάλουν το πρόστιμο προκειμένου να αφαιρεθεί ο μηχανισμός και να απομακρυνθεί το όχημα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της δημοτικής αρχής για την αποσυμφόρηση της πόλης από την αντικοινωνική και συχνά επικίνδυνη στάθμευση, που προκαλεί εμπόδια στη διέλευση πεζών, αναπήρων, λεωφορείων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

