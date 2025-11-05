Νωρίτερα φέτος το Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Επιμέλεια: Newsroom
Νωρίτερα φέτος το Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Πότε θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους για το 2025.

Βρισκόμαστε ενάμιση μήνα πριν τα Χριστούγεννα και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταβολή του «Δώρου».

Φέτος, μάλιστα δεδομένου ότι η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή, οι εργαζόμενοι θα δουν νωρίτερα το ποσό στο λογαριασμό τους και συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το νόμο, το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

