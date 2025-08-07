Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»

Ένας 7χρονος στις ΗΠΑ έφτιαξε ένα παιχνίδι με κάρτες, το οποίο κατάφερε να πουλήσει σε μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών με αποτέλεσμα να γίνει εκατομμυριούχος.

Ένας έφηβος από το Σιάτλ των ΗΠΑ εφηύρε ένα παιχνίδι με κάρτες όταν ήταν μόλις 7 ετών και κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας το σε μια μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών.

Ο 15χρονος πλέον Alex Butler και οι γονείς του Leslie Pierson και Mark Butler, πούλησαν τον περασμένο μήνα, το αρχικό παιχνίδι με κάρτες Taco vs. Burrito στην εταιρεία PlayMonster με έδρα το Ουισκόνσιν, σύμφωνα με το Seattle Times.

Η εφεύρεση του Alex και το όνειρο της Lamborghini

Ο Alex Butler μίλησε για την εφεύρεση που του άλλαξε τη ζωή. «Δεν ήταν ποτέ κάτι που το είχα σχεδιάσει και δεν ήμουν κολλημένος με αυτό. Δεν είναι και τόσο σημαντικό για μένα. Απλώς ήθελα να βγάλω όσο περισσότερα χρήματα ήταν εφικτό».

Δεν είναι σαφές πόσο ακριβώς πουλήθηκε το παιχνίδι (οι παίκτες προσπαθούν να φτιάξουν το πιο καλό γεύμα) του Alex στην εταιρεία, αλλά ο 15χρονος συνεργάζεται με τους γονείς για το πώς θα επενδύσουν τα χρήματα που έβγαλαν. Το όνειρο του Alex πάντως, είναι να αγοράσει μια Lamborghini.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια το παιχνίδι Taco vs. Burrito άλλαξε τη ζωή στην οικογένεια, καταφέρνοντας να πραγματοποιήσει τα πιο τρελά όνειρα. Η ιδέα για το παιχνίδι ήρθε εντελώς τυχαία, όπως παραδέχθηκε ο Alex, σημειώνοντας ότι εκείνη την εποχή δεν του άρεσαν καν τα τάκος και τα μπουρίτος.

Η έμπνευση του Alex

Ο Alex πέρασε πολύ χρόνο παίζοντας παιχνίδια με κάρτες όπως το Exploding Kittens, μαζί με την οικογένειά του. Έτσι αυτό του έδωσε την έμπνευση να δημιουργήσει ένα δικό του παιχνίδι. Στο εγχείρημά του είχε την βοήθεια της μητέρας του, η οποία είναι υπεύθυνη για αρκετά πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένου του GoodHangUps.

Η μητέρα του Alex του έδωσε την κατεύθυνση, πιστεύοντας ότι ο μικρός στο τέλος θα βαρεθεί και θα τα παρατήσει. Όμως ο Alex άρχισε να σκέφτεται όλο και περισσότερες ιδέες και νέα δεδομένα για το παιχνίδι του, το οποίο άρχισε να το παίζει με τους φίλους του.

Τότε η Leslie Pierson ξεκίνησε μια διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων προκειμένου να καλυφθεί το κόστος παραγωγής του παιχνιδιού που είχε φτιάξει ο γιος της. Μόλις μία μέρα αργότερα, ζήτησε από τον Alex να μαντέψει πόσα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί.

Το ποσό που συγκέντρωσε η οικογένεια

Ο Alex πίστεψε ότι το ποσό θα ήταν περίπου 200 δολάρια, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ παραπάνω. Μέχρι το τέλος της εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων στο διαδίκτυο και μετά από την προώθηση στο Seattle Comic Con, η οικογένεια είχε συγκεντρώσει 25.000 δολάρια.

Καθώς η ζήτηση για το παιχνίδι στρατηγικής αυξήθηκε, οι γονείς του Alex αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, Hot Taco Inc., με τον μικρό να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Στη συνέχεια, επέλεξαν έναν κατασκευαστή για τον οποίο η Pierson είπε ότι «αντιμετώπισε τον Alex σαν ενήλικα» και διέθεσε προϊόντα αξίας 25.000 έως 30.000 δολαρίων στην Amazon.

Τα αντίτυπα του παιχνιδιού εξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα από τα ράφια και μέχρι το τέλος του έτους, έφτασαν τα 1,1 εκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε, ο Alex έχει πουλήσει 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα του παιχνιδιού, το οποίο κάποτε έγινε το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις στην Amazon.

Η συμφωνία με την PlayMonster

Τελικά το παιχνίδι απέκτησε τεράστια φήμη και έγινε πολύ μεγάλο για τη μικρή επιχείρηση της οικογένειας, με αποτέλεσμα η μητέρα του Alex να αρχίσει να ψάχνει για μια εταιρεία που θα μπορούσε να οδηγήσει το Taco vs. Burrito στο επόμενο επίπεδο διανομής.

Είχαν λάβει αρκετές προσφορές για εξαγορές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τελικά αποφάσισαν να το πουλήσουν στην PlayMonster, η οποία κατέχει επίσης παιχνίδια όπως το Farkle και το 5 Second Rule. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας σχεδιάζει τώρα να επεκτείνει το Taco vs. Burrito, το οποίο βρίσκει διασκεδαστικό και ανταγωνιστικό για όλες τις ηλικίες.

