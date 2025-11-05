O σεισμός στην Ξάνθη θύμισε κακές στιγμές: Tα 7,3 Ρίχτερ που το 1829 γκρέμισαν 4 περιοχές

Δυο αιώνες πίσω, ο σεισμός των 7,3 Ρίχτερ ισοπέδωσε τη Δράμα και χάραξε βαθιά την Ξάνθη.

Η Ξάνθη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας, όταν το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ.

Αν και η σημερινή δόνηση δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές, η σύμπτωση της τοποθεσίας φέρνει στο προσκήνιο την ιστορική μνήμη του μεγάλου σεισμού της 5ης Μαΐου 1829, που είχε μέγεθος 7,3 Ρίχτερ και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην περιοχή.

