Έρχονται ισχυροί άνεμοι που θα ξεπερνούν τα 100 χμλ: Έκτακτη συνεδρίαση από την Πολιτική Προστασία (vid)

Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη (7/8) έως τουλάχιστον την Κυριακή (10/8), επιδεινώνοντας σημαντικά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (7/8) στην Ανατολική Στερεά θα φτάσουν τα 80 km/h, ενώ στη Νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στη Νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσουν τα 90 km/h.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή (8/8) αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.

Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.

Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα το πρωί την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

