Έρχονται ισχυροί άνεμοι που θα ξεπερνούν τα 100 χμλ: Έκτακτη συνεδρίαση από την Πολιτική Προστασία (vid)
Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη (7/8) έως τουλάχιστον την Κυριακή (10/8), επιδεινώνοντας σημαντικά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (7/8) στην Ανατολική Στερεά θα φτάσουν τα 80 km/h, ενώ στη Νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στη Νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσουν τα 90 km/h.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή (8/8) αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.
Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:
- Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.
- Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα το πρωί την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.
Αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.
Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.
