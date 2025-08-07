Η στιγμή που η ΟΠΚΕ κάνει «ντου» σε σπίτι Ρομά και προσπαθεί να σπάσει την πόρτα με «κριό»: Προπηλακίστηκαν αστυνομικοί (vid)

Περίπου 200 Ρομά προπηλάκισαν αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που έκαναν έφοδο με χρήση «κριού» σε σπίτι διακινητών ναρκωτικών.

Επιχείρηση για τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών έστησε η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιώντας έφοδο σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι. Ωστόσο, εκεί, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών δέχθηκαν μαζική επίθεση από 200 άτομα.

Τη στιγμή που η ομάδα της ΟΠΚΕ έκανε «ντου» στο σπίτι δύο διακινητών, τους περικύκλωσαν 200 άτομα, ζητώντας να αφήσουν ελεύθερους τους συλληφθέντες. Η κατάσταση, ωστόσο ξέφυγε και υπήρξαν προπηλακισμοί αστυνομικών.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν ενισχύσεις, ενώ στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι άνδρες της ΟΠΚΕ προσπαθούν να σπάσουν με τη χρήση «κριού» την πόρτα για να μπουκάρουν σε σπίτι.



Μεγάλη επιχείρηση και στον Ασπρόπυργο

Εν τω μεταξύ μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (7/8), στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επιχείρηση αποφασίστηκε μετά την άγρια συμπλοκή μεταξύ Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που κατέληξε σε δεκάδες πυροβολισμούς.

Από το πρωί δυνάμεις της αστυνομίας διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους στον καταυλισμό Ρομά στη Νέα Ζωή και ήδη έχουν πραγματοποιήσει 17 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα, όπως ρευματοκλοπή, αποφάσεις που εκκρεμούσαν σε βάρος τους και ένας για ενδοοικογενειακή βία, σε βάρος του οποίου είχε υποβληθεί μήνυση λίγες ώρες πριν.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό επεισόδιο που έδωσε το έναυσμα για τη σημερινή επιχείρηση συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Νέα Ζωή, έξω από τον καταυλισμό των Ρομά. Εκεί, τέσσερις Ρομά, που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο καταδίωξαν τέσσερις ομογενείς που επίσης επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο και κάποια στιγμή συνεπλάκησαν άγρια. Οι ομογενείς κατάφεραν να ξεφύγουν και κατέληξαν σε εταιρεία ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, αφήνοντας το αυτοκίνητο τους απέξω.

Οι τέσσερις Ρομά τους ακολούθησαν όμως και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον της εταιρείας, ρίχνοντας δεκάδες σφαίρες, με αποτέλεσμα να προξενήσουν ζημιές στο αυτοκίνητο των τεσσάρων άλλων, σε ένα ακόμα αυτοκίνητο, ενώ βρέθηκαν οπές από σφαίρες και σε παρακείμενη οικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Οι δύο από τους τέσσερις Ρομά, που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο, συνελήφθησαν χτες το βράδυ και κρατούνται στο τμήμα ασφάλειας Ασπροπύργου.

