Ο πιο διαβόητος φυγάς στις ΗΠΑ παραμένει 50 χρόνια άφαντος: 50.000 δολάρια η αμοιβή που είναι ακόμα σε ισχύ

Ένας δολοφόνος στις ΗΠΑ κατάφερε να δραπετεύσει το 1973 από τη φυλακή και ακόμα τα ίχνη του αγνοούνται.

Άλυτο μυστήριο παραμένει στις ΗΠΑ, η απόδραση ενός καταδικασμένου δολοφόνου. Παρότι έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από τη μέρα που το έσκασε από τη φυλακή, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τον εντοπίσει.

Μάλιστα, από το 2018 θεωρείται από τους πιο διαβόητους φυγάδες στις ΗΠΑ και η κυβέρνηση προσφέρει την αμοιβή των 50.000 δολαρίων σε αυτόν που θα δώσει πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στη σύλληψή του.

Η ιστορία του φυγά Lester Eubanks

Ο Lester Eubanks στις 14 Νοεμβρίου 1965 δολοφόνησε στην 14χρονη Mary Ellen Deener στο Μάνσφιλντ του Οχάιο, ενώ το κορίτσι βοηθούσε τους γονείς της στο πλύσιμο των ρούχων. Την εποχή που διέπραξε τον φόνο, ο Eubanks μόλις είχε αποφυλακιστεί με εγγύηση για απόπειρα βιασμού. Το περιστατικό είχε γίνει τρεις μήνες πριν σκοτώσει την Mary.

Το 1972 η θανατική του ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη, αλλά ένα χρόνο αργότερα άδραξε την ευκαιρία να το σκάσει από τη φυλακή όταν του παρουσιάστηκε η ευκαιρία. Στον Eubanks ανατέθηκε μια ειδική αποστολή, να βγει από την φυλακή προκειμένου να κάνει κάποια χριστουγεννιάτικα ψώνια.

Και ενώ τον περίμεναν να επιστρέψει, αυτό δεν συνέβη. Ο Eubanks μαζί με άλλους συγκρατούμενούς του μεταφέρθηκαν σε ένα εμπορικό κέντρο χωρίς επίβλεψη. Ωστόσο, τους ζητήθηκε να επιστρέψουν συγκεκριμένη ώρα, αλλά ο Eubanks δεν επέστρεψε ποτέ. Η απόδρασή του έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 1973 και έκτοτε παραμένει φυγάς, καθώς η αστυνομία δεν κατάφερε για δεκαετίες να φτάσει στα ίχνη του.

Το λάθος της αστυνομίας και οι τρεις περιπτώσεις

Ο Eubanks στάθηκε τυχερός, διότι ένα ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης εναντίον του, αφαιρέθηκε κατά λάθος από τη βάση δεδομένων. Αυτό το λάθος δεν εντοπίστηκε μέχρι τη δεκαετία του '90.

Μια τηλεοπτική έκκληση για πληροφορίες σχετικά με τον Eubanks συγκέντρωσε τεράστιο όγκο πληροφοριών και μια γυναίκα εμφανίστηκε και είπε ότι ο φυγάς ζούσε μαζί της για αρκετά χρόνια. Χωρίς όμως να υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις μεταξύ 2003 και 2012 επέστρεψε στο Οχάιο για να παραστεί στις κηδείες μελών της οικογένειάς του. Παρόλα αυτά δεν έχει συλληφθεί. Παρά το γεγονός ότι έχει κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με το πού βρισκόταν στο παρελθόν και τις δουλειές που εργαζόταν, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να βρει τον καταδικασμένο δολοφόνο μέχρι σήμερα.

Αν είναι ζωντανός τώρα θα είναι 81 ετών.

Αμοιβή 50.000 δολάρια

Η υπόθεση του αγνοούμενου καταδικασμένου δολοφόνου παραδόθηκε επίσημα σε μια μονάδα διερεύνησης εκκρεμών υποθέσεων το 2016, με τους ερευνητές να παρακολουθούν εκατοντάδες στοιχεία χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

Μια αμοιβή 50.000 δολαρίων είναι διαθέσιμη για όποιον μπορεί να παράσχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δολοφόνου και από το 2018 θεωρείται ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες της USMS 15.

