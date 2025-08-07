Τρομακτικό βίντεο: Χείμαρρος λάσπης «καταπίνει» χωριό στην Ινδία και οι κάτοικοι ακούγονται να ουρλιάζουν
Οι πλημμύρες έχουν πλήξει την Βόρεια Ινδία προκαλώντας κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται χείμαρρος λάσπης να «καταπίνει» ολόκληρο χωριό, με τους κατοίκους να ουρλιάζουν τρέχοντας να σωθούν.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 12 άτομα βρίσκονται κάτω από τα μπάζα μετά την κατολίσθηση. Δεκάδες κτίρια παραμένουν κάτω από τη λάσπη, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.
Σοκάρουν τα βίντεο από τις κατολισθήσεις
Τα ινδικά ΜΜΕ μεταδίδουν βίντεο στα οποία διακρίνεται χείμαρρος λάσπης να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του στο χωριό Νταράλι, στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Κάτοικοι ούρλιαζαν καθώς έτρεχαν να σωθούν από ορμητικό χείμαρρο που σάρωσε την πλαγιά του βουνού.
Devastating floods destroy homes and hotels in Kheerganga, Dharali village, Uttarakhand, India (05.08.2025) #Flood #Flooding pic.twitter.com/Nnl6dHqw5D— Oppenheimer Ranch Project (@Diamondthedave) August 5, 2025
Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές. Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως σχεδόν 150 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο Νταράλι και βοήθησαν στη διάσωση περίπου 20 εγκλωβισμένων.
🚨New Terrifying Video: Sudden Cloudburst Triggers Deadly Mudslide in Dharali, Uttarakhand, India.
You can see people fleeing as a massive wall of mud barrels through, crushing buildings and hotels.
Initial reports suggest 4 dead, but the toll could be higher. pic.twitter.com/z5S0Vs2ULW— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 5, 2025
- Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)
- Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»
- Έχεις κλείσει κρουαζιέρα; Αυτό είναι το νούμερο 1 λάθος που μπορεί να καταστρέψει το ταξίδι σου
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γυναίκα επισκέφτηκε «καταφύγιο οργασμού» και αποκάλυψε όλα όσα συμβαίνουν εκεί: Κοστίζει 15.000 δολάρια για κάθε επισκέπτη
- Η στιγμή που η ΟΠΚΕ κάνει «ντου» σε σπίτι Ρομά και προσπαθεί να σπάσει την πόρτα με «κριό»: Προπηλακίστηκαν αστυνομικοί (vid)
- Θανατηφόρα ατυχήματα σε μαγνητικό τομογράφο: Ποιος είναι ο κρυφός κίνδυνος που πρέπει να γνωρίζεις