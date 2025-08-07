Τρομακτικό βίντεο: Χείμαρρος λάσπης «καταπίνει» χωριό στην Ινδία και οι κάτοικοι ακούγονται να ουρλιάζουν

Τέσσερις τουλάχιστον άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους στην Ινδία έπειτα από κατολίσθηση λάσπης που προκλήθηκε από τις πλημμύρες.

Οι πλημμύρες έχουν πλήξει την Βόρεια Ινδία προκαλώντας κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται χείμαρρος λάσπης να «καταπίνει» ολόκληρο χωριό, με τους κατοίκους να ουρλιάζουν τρέχοντας να σωθούν.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 12 άτομα βρίσκονται κάτω από τα μπάζα μετά την κατολίσθηση. Δεκάδες κτίρια παραμένουν κάτω από τη λάσπη, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Σοκάρουν τα βίντεο από τις κατολισθήσεις

Τα ινδικά ΜΜΕ μεταδίδουν βίντεο στα οποία διακρίνεται χείμαρρος λάσπης να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του στο χωριό Νταράλι, στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Κάτοικοι ούρλιαζαν καθώς έτρεχαν να σωθούν από ορμητικό χείμαρρο που σάρωσε την πλαγιά του βουνού.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές. Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως σχεδόν 150 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο Νταράλι και βοήθησαν στη διάσωση περίπου 20 εγκλωβισμένων.

🚨New Terrifying Video: Sudden Cloudburst Triggers Deadly Mudslide in Dharali, Uttarakhand, India.



You can see people fleeing as a massive wall of mud barrels through, crushing buildings and hotels.



Initial reports suggest 4 dead, but the toll could be higher. pic.twitter.com/z5S0Vs2ULW August 5, 2025

