Ποια iPhone θα είναι συμβατά με το iOS 26;

Το iOS 26 έρχεται, αλλά όχι για όλα τα iPhone

Η αναβάθμιση iOS 26 πρόκειται να κυκλοφορήσει δημοσίως το φθινόπωρο του 2025 και φέρνει σημαντικές αλλαγές στη συμβατότητα των iPhone, καθώς αφήνει πλέον εκτός υποστήριξης τα iPhone XS, XS Max και XR, τα οποία μέχρι τώρα υποστηρίζονταν από το iOS 18. Η ελάχιστη απαίτηση για εγκατάσταση του iOS 26 είναι να διαθέτει το iPhone τον επεξεργαστή A13 Bionic ή νεότερο.

Πλήρης λίστα συμβατών iPhone με το iOS 26:

• iPhone 16e

• iPhone 16

• iPhone 16 Plus

• iPhone 16 Pro

• iPhone 16 Pro Max

• iPhone 15

• iPhone 15 Plus

• iPhone 15 Pro

• iPhone 15 Pro Max

• iPhone 14

• iPhone 14 Plus

• iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Pro Max

• iPhone 13

• iPhone 13 mini

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone SE (2ης γενιάς και νεότερα μοντέλα)



Προσοχή: Αν και όλα τα παραπάνω μοντέλα θα μπορούν να εγκαταστήσουν το iOS 26, τα νέα χαρακτηριστικά Apple Intelligence (AI) θα περιορίζονται μόνο στα iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, και σε όλα τα iPhone 16. Οι υπόλοιπες συσκευές θα λάβουν όλα τα υπόλοιπα νέα σχεδιαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, αλλά όχι τις εξελιγμένες δυνατότητες AI.

Αν έχετε iPhone XS, XS Max ή XR, η συσκευή σας θα παραμείνει στο iOS 18 και θα συνεχίσει να λαμβάνει για κάποιο διάστημα απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας χωρίς, ωστόσο, τις νέες λειτουργίες του iOS 26.