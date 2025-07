Η βιογραφία που «καίει» τη Γκουίνεθ Πάλτροου: «Είναι μια από τις πιο αντιπαθητικές διασημότητες στον κόσμο»

Η Έιμι Οντέλ δημοσιογράφος και συγγραφέας της βιογραφίας της Γκουίνεθ Πάλτροου υποστηρίζει πως η ηθοποιός είναι «ένα είδωλο που διχάζει».

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει ζήσει μισό αιώνα ζωής. Μέσα σε αυτά τα 52 χρόνια έχει δει την καριέρα της στην υποκριτική να εκτοξεύεται και το brand της να γίνεται talk of the town, αποδεικνύοντας πως η πρωτοβουλία να κυκλοφορήσει το 2020 ένα κερί με άρωμα αιδοίου και όνομα «This smells like vagina» αποτέλεσε κίνηση-ματ για τη δημοφιλία της εταιρείας της. Η δημοσιογράφος Έιμι Οντέλ, η οποία κρύβεται πίσω από τη συγγραφή της βιογραφίας της με τίτλο «Gwyneth: The Biography» μιλάει στο βιβλίο της για το «φαινόμενο» Πάλτροου και πολλοί από τους ισχυρισμούς της προκαλούν ερωτηματικά.

«Η μεγαλοπρεπής της παρουσία και η κλίμακα της φιλοδοξίας της έχουν οδηγήσει τόσο σε θαυμασμό όσο και σε σφοδρή κριτική και η ίδια φαίνεται να αντλεί ενέργεια από αυτήν τη διχαστικότητα», υποστήριξε η Έιμι Οντέλ, μιλώντας στο BBC για την πολυσυζητημένη βιογραφία, που φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της ζωής της Γκουίνεθ Πάλτροου. «Η Πάλτροου έγινε αντικείμενο ειρωνείας αλλά και θαυμασμού ήδη από τη δεκαετία του 1990 - από τη δημόσια σχέση και τον χωρισμό με τον Κρις Μάρτιν, μέχρι την πολυσυζητημένη δίκη για το ατύχημα στο σκι το 2023. Όμως η μεταμόρφωσή της σε wellness επιχειρηματία μέσω της εταιρείας της Goop ήταν εκείνη που την οδήγησε σε άλλο επίπεδο διασημότητας», αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr