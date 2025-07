Tomorrowland 2025: Σκύλοι της αστυνομίας εντοπίζουν ναρκωτικά σε θεατές (vid)

Αστυνομικοί με εκπαιδευμένα σκυλιά εντόπιζαν θεατές με ναρκωτικά στην είσοδο του Tomorrowland και προέβησαν σε δεκάδες συλλήψεις.

Δεκάδες συλλήψεις θεατών του Tomorrowland 2025 για κατοχή ναρκωτικών έκανε η αστυνομία του Βελγίου στην είσοδο του φεστιβάλ, χάρη στην... όσφρηση των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων της.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο De Schorre, θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα του κόσμου και προσελκύει χιλιάδες θεατές που πηγαίνουν για να ακούσουν το αγαπημένο τους είδος ηλεκτρονικής μουσικής.

Κάποιοι όμως φαίνεται πως ήθελαν να το συνδυάσουν με χρήση απαγορευμένων ουσιών, που θεωρούν ότι θα τους αυξήσει τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση. Λογάριαζαν όμως χωρίς την τοπική αστυνομία και τα τετράποδά της.

Από την Παρασκευή που ξεκίνησε το φετινό μέρος του Tomorrowland 2025, στα social media και ειδικά στο TikTok, κυκλοφορούν αρκετά βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους να περιπολούν στην είσοδο του φεστιβάλ.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, κάνουν βόλτες εκεί και προσπαθούν να εντοπίσουν τη μυρωδιά των ναρκωτικών, κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν. Μόλις συμβεί αυτό, πηγαίνουν προς το μέρος του θεατή και από εκείνη τη στιγμή αναλαμβάνει δράση ο χειριστής του...

Τον σταματούν και αρχίζουν να του ψάχνουν τα πράγματα, προκειμένου να βρουν την παράνομη ουσία – κάτι που, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν αργεί να γίνει.

Σε άλλο βίντεο, που επίσης έχει γίνει viral, ο έλεγχος των θεατών έχει προηγηθεί, τα ναρκωτικά έχουν βρεθεί και έχει επέλθει η σύλληψη του νεαρού από την Ισπανία, που οδηγείται στο κοντινό αστυνομικό τμήμα.

Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πόρτες του το φεστιβάλ, είχε ξεσπάσει φωτιά στην κεντρική σκηνή του, με αποτέλεσμα να καταστραφεί τελείως. Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτή προκλήθηκε από τις δοκιμές πυροτεχνημάτων και ειδικών εφέ.

UPDATE: The mainstage at Tomorrowland music festival in Boom, Belgium has been completely destroyed as a large fire broke out. The festival was due to begin on Friday.#TomorrowlandFire #BoomBelgium #MusicFestivalIncident pic.twitter.com/CuZ9s0KwEU