Εικόνες αποκάλυψης στην Tomorrowland: Κάηκε ολοσχερώς η κεντρική σκηνή (vid)

Η σκηνή του Tomorrowland κάηκε δύο μέρες πριν την έναρξη του πιο διάσημου φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής.

Συναγερμός σήμανε στο Βέλγιο μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ Tomorrowland. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, στον χώρο βρίσκονταν περίπου 1.000 εργαζόμενοι , ωστόσο δεν υπήρχαν θεατές.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Ιουλίου στην πόλη Μπουμ και 100.000 άνθρωποι έχουν κλείσει εισιτήρια, με πολλούς να σχεδιάζουν να κατασκηνώσουν στο χώρο.

«Λόγω ενός σοβαρού περιστατικού και πυρκαγιάς στην κεντρική σκηνή του Tomorrowland, η αγαπημένη μας σκηνή υπέστη σοβαρές ζημιές» ανέφεραν οι διοργανωτές του φεστιβάλ σε ανακοίνωσή τους το βράδυ της Τετάρτης (16/7). «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού» συμπληρώνεται.

UPDATE: The mainstage at Tomorrowland music festival in Boom, Belgium has been completely destroyed as a large fire broke out. The festival was due to begin on Friday. #TomorrowlandFire #BoomBelgium #MusicFestivalIncident pic.twitter.com/CuZ9s0KwEU

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ακούγονται εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από δοκιμές πυροτεχνημάτων και ειδικών εφέ.

Τα πλάνα από τη φωτιά που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας καταγράφουν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από τους χώρους του φεστιβάλ στο Μπομ, ενώ πυροτεχνήματα εθεάθησαν να σκάνε μέσα στην πυρκαγιά, όπως μετέδωσε το CNNi.

Η εκπρόσωπος του Tomorrowland δήλωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι ήταν συντετριμμένοι που είδαν την κεντρική σκηνή να καταστρέφεται, δεδομένου ότι χρειάστηκαν χρόνια για να κατασκευαστεί «με τόση αγάπη και πάθος».

A devastating fire engulfed the main stage at Belgium’s Tomorrowland festival just days before its opening, severely damaging the iconic structure but causing no injuries. Around 1,000 staff were safely evacuated as thick plumes of smoke rose over the Boom site.



Festival… pic.twitter.com/nPxljCZEsb