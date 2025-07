Έτρεξε μαραθώνιο ντυμένος John Cena και του απάντησε ο ίδιος ο θρύλος του WWE – Η συγκινητική ιστορία του Matthew

Ο Matthew Akpan έσπασε παγκόσμια ρεκόρ ντυμένος John Cena, συγκίνησε με την ιστορία του και τελικά είδε τον παιδικό του ήρωα να του απαντά δημόσια. Το συγκλονιστικό ταξίδι ενός ανθρώπου με αυτισμό που δεν τα παράτησε ποτέ.

Ο Matthew Akpan, 36 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο και διαγνωσμένος με αυτισμό, κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, όχι μόνο σπάζοντας ρεκόρ Γκίνες αλλά και κερδίζοντας την προσοχή του John Cena, του μεγαλύτερου ίσως σταρ στην ιστορία του WWE.

Η αγάπη του για το wrestling και τον πατέρα του, που έχασε από νεφρική ανεπάρκεια το 2021, έγινε κινητήριος δύναμη για να αφιερώσει τις προσπάθειές του σε κάτι μεγαλύτερο: να εμπνεύσει, να τιμήσει και να ξεπεράσει τον εαυτό του.

Τον Οκτώβριο του 2021, ο Matthew έτρεξε τον γρηγορότερο μαραθώνιο στον κόσμο ντυμένος ως επαγγελματίας παλαιστής, καταγράφοντας χρόνο 2:56:48, φορώντας πλήρη εμφάνιση... John Cena!

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο, ξαναφόρεσε τη στολή και έτρεξε τον γρηγορότερο ημιμαραθώνιο, επίσης ως παλαιστής, με χρόνο 1:24:54.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, κατέχει και ένα ακόμα εντυπωσιακό ρεκόρ: αναγνώρισε 21 WWE παλαιστές από τη μουσική εισόδου τους μέσα σε 1 λεπτό!

A fun record worth celebrating for it’s substance and message (and maybe it’s style 🩳). Thanks to @GWR for recognizing a young man who is running for a cause and with purpose. #NGU https://t.co/H5AaPflp0y