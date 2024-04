Υπάλληλοι ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη έδιωξαν άρον άρον αθλήτρια του WWE: Θεώρησαν ότι είναι σεξεργάτρια

Μετά την εμφάνισή της στο Barclays Center το προηγούμενο βράδυ, η Green είχε προγραμματίσει να απολαύσει μια βραδινή έξοδο με μια φίλη της στο Champagne Bar του Plaza πριν παρακολουθήσει μια παράσταση στο Broadway. Ωστόσο, η βραδιά της πήρε απροσδόκητη τροπή.

Η αθλήτρια του WWE Chelsea Green βρίσκεται ακόμα σε αναμονή μιας συγγνώμης από το εμβληματικό Plaza Hotel στη Νέα Υόρκη μετά από ένα απίστευτο περιστατικό που έλαβε μέρος στις 4 Απριλίου. Η 33χρονη χρησιμοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί την απογοήτευσή της, αφού φέρεται να κατηγορήθηκε ως σεξεργάτρια και στη συνέχεια την έδιωξαν από το ξενοδοχείο.

Μετά την εμφάνισή της στο Barclays Center το προηγούμενο βράδυ, η Green είχε προγραμματίσει να απολαύσει μια βραδινή έξοδο με μια φίλη της στο Champagne Bar του Plaza πριν παρακολουθήσει μια παράσταση στο Broadway. Ωστόσο, η βραδιά της πήρε απροσδόκητη τροπή όταν ένα μέλος του προσωπικού φέρεται να απαίτησε από την ίδια και τη φίλη της να εγκαταλείψουν το χώρο λόγω της ενδυμασίας της Green.

Παρά το γεγονός ότι είναι παντρεμένη με τον πρώην παλαιστή του WWE Matt Cardona, η Green βρέθηκε στο στόχαστρο του προσωπικού του ξενοδοχείου, το οποίο φέρεται να υπέθεσε ότι δεν βρισκόταν εκεί απλώς για ένα ποτό. Παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε από έναν φιλοξενούμενο να τους κάνει παρέα για ένα ποτό, η Green και η φίλη της αντιμετώπισαν περαιτέρω έλεγχο, με αποκορύφωμα μια αντιπαράθεση όπου ένας υπάλληλος φέρεται να την κατηγόρησε ότι είναι σεξεργάτρια.

