Τύπος αγόρασε Bitcoin το 2011 και τώρα είναι δισεκατομμυριούχος χωρίς να δουλέψει λεπτό

Bitcoin “φάλαινες” επανεμφανίστηκαν μετά από 14 χρόνια – Από 7.000$ σε 2,2 δισ. και η αγορά κρατάει την ανάσα της

Μια ιστορία που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο έρχεται να ταράξει τα νερά του κόσμου των κρυπτονομισμάτων: δύο παλιά Bitcoin wallets που είχαν παραμείνει εντελώς ανενεργά για πάνω από 14 χρόνια, μετακίνησαν 20.000 BTC μέσα σε διάστημα 30 λεπτών — και η αξία τους πλέον ξεπερνά τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κάτοχοι των διευθύνσεων αυτών —γνωστοί και ως "Bitcoin whales"— αγόρασαν Bitcoin όταν η τιμή του ήταν μόλις $0.78 το 2011. Η επένδυσή τους τότε κόστισε λιγότερο από 8.000 δολάρια, αλλά σήμερα έχει εκτοξευτεί κατά 13,982,800%!

Οι διευθύνσεις ‘12tLs…xj2me’ και ‘1KbrS…AWJYm’ ενεργοποιήθηκαν στις 3 και 4 Ιουλίου αντίστοιχα, μετακινώντας τα νομίσματα σε νέους προορισμούς. Η ταυτότητα των κατόχων παραμένει άγνωστη, ενώ κανείς δεν γνωρίζει γιατί αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τα wallets μετά από 14 χρόνια αδράνειας.

Το γεγονός καταγράφηκε από τις πλατφόρμες Whale Alert και Lookonchain, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σεισμό στις αγορές αν οι ποσότητες αυτές πωληθούν. «Απαιτείται τρομερή αυτοσυγκράτηση για να κρατήσεις 10.000 BTC για 14 χρόνια χωρίς να τα αγγίξεις», σχολίασε η Caroline Bowler, CEO της BTC Markets.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση 121% στην κίνηση παλιών BTC wallets σε σχέση με το 2024.

