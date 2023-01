O Dave Bautista ο «ικανότερος» να παίξει τον Kratos στην τηλεοπτική σειρά God of War που ετοιμάζει η Marvel (vid)

Ο κόσμος του σινεμά ζητάει από τον Dave Bautista να παίξει τον Kratos στο τηλεοπτικό spin-off του God of War τώρα που έφυγε από το MCU.

Με μια τηλεοπτική σειρά για το θρυλικό franchise του βιντεοπαιχνιδιού να βρίσκεται επιτέλους στα σκαριά, το διαδίκτυο πιστεύει ότι ο ηθοποιός του Glass Onion θα ήταν τέλειος για τον χαρακτήρα, ο οποίος βασίζεται στην ελληνική μυθολογία.

Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι όντως υπάρχει μια τρομακτική ομοιότητα.

Ένα άτομο έγραψε στο Twitter: «Θα τα πήγαινε περίφημα», ενώ κάποιος άλλος συνέχισε: «Αυτό πρέπει να συμβεί #GodofWar» Μάλιστα, ένας τρίτος έγραψε: «Έχω περάσει πολύ χρόνο σκεπτόμενος αυτό τον τελευταίο μήνα και ο Dave Bautista είναι μακράν η καλύτερη επιλογή για να παίξει τον Kratos για την τηλεοπτική σειρά God of War του Amazon. Για την ακρίβεια, όλα ταιριάζουν υπερβολικά τέλεια για να αναλάβει τον χαρακτήρα». Ενώ η κίνηση αυτή έχει κάνει θόρυβο στο διαδίκτυο, ο ηθοποιός της φωνής του Kratos στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών, ο Christopher Judge, δεν έδωσε ακριβώς το τικ της έγκρισής του.

Σε ένα επόμενο tweet, πρόσθεσε: «Μην με παρεξηγήσετε, πιστεύω ότι ο @DaveBautista είναι σπουδαίος, αλλά...».

