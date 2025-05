Το Arla PROTEIN Χορηγός στο Spetsathlon 2025

H Arla Foods Ελλάς ήταν για άλλη μια χρονιά χορηγός στο Spetsathlon ένα εντυπωσιακό τριήμερο γεμάτο αθλητισμό, συγκινήσεις και ρεκόρ συμμετοχών!

Μεταξύ 16-18 Μαΐου η προϊοντική σειρά Arla PROTEIN και η πολυπληθής αγωνιστική ομάδα της συμμετείχε σε όλα τα αγωνίσματα που έλαβαν χώρα το τριήμερο. Παράλληλα η Arla, διατηρώντας σταθερά τον προσανατολισμό της προς την καινοτομία και τη διατροφική ποιότητα, παρουσίασε το καινοτόμο Arla PROTEIN FOOD TO GO, 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ = 1 ΓΕΥΜΑ, μία πρωτοποριακή πρόταση που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει διατροφικά όποιον δεν έχει πρόσβαση σε ένα υγιεινό γεύμα, μες στην πολυάσχολη καθημερινότητα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Arla PROTEIN Team µε πάνω από 60 αθλητές, σημείωσε πολλές επιτυχίες, τόσο στα δρομικά αγωνίσματα, όσο και στους κολυμβητικούς αγώνες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους ίδιους τους αθλητές αλλά και στους θεατές. Η αγωνιστική ομάδα του Arla PROTEIN έλαβε την μεγαλύτερη διάκριση στον αγώνα των 5Κ όπου ο αθλητής της ομάδας Γιώργος Σταμούλης κατέκτησε την 1η θέση στο βάθρο με χρόνο 14:19, το οποίο είναι και ρεκόρ διαδρομής!

Ο Δημήτρης Κουλούρης και η Στέλλα Αλεξανδρίδου κατέκτησαν τη 2η θέση στο triathlon sprint relay και ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου κατέλαβε την 3η θέση στο βάθρο στο triathlon sprint (ατομικό). Εξαιρετική συμμετοχή είχε και η ομάδα στον ποδηλατικό αγώνα των 25Κ όπου ο Απόστολος Χρυσαφέλλης κατέκτησε την 2η θέση στους άντρες και ο Παναγιώτης Σταμπέλος την 1η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία. Τέλος, στον κολυμβητικό αγώνα του 1Κ η Υβόννη Πέvνα, κατέκτησε την 1η θέση στις γυναίκες. Στους τριαθλητικούς αγώνες όλοι οι συμμετέχοντες με την ομάδα του Arla PROTEIN κατέκτησαν εξαιρετικούς χρόνους στον τερματισμό, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο γνωστός σεφ και συνεργάτης της Arla, Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των αθλούμενων, το Arla PROTEIN βοήθησε στην αποκατάσταση τους στο Arla Protein Recovery Area, που περιελάμβανε stretching από εξειδικευμένους επαγγελματίες προπονητές, προκειμένου να διασφαλιστεί, µε τον καλύτερο τρόπο, η ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους δράσης.

Το Arla PROTEIN Recovery Area οργανώθηκε σε συνεργασία µε το Γυμναστήριο Training Room του γνωστού πρωταθλητή κολύμβησης, γυμναστή και διατροφολόγου Δημήτρη Κουλούρη. Επιπλέον, στο Arla PROTEIN stand τα ροφήματα και οι πουτίγκες της σειράς, κάλυψαν όλο το τριήμερο τους αθλούμενους, αναπληρώνοντας τις δυνάμεις τους και γεμίζοντάς τους με την υπέροχη γεύση τους.

Η CEO της Arla Foods Ελλάς, κα Άντζελα Κοτρότσου δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η Arla Foods Hellas ήταν χορηγός και φέτος στο κορυφαίο τριαθλητικό γεγονός της χρονιάς το Spetsathlon’25. Η αγωνιστική παρουσία και η υποστήριξή μας σε αυτή τη διοργάνωση ενσαρκώνει το πνεύμα του αθλητισμού και της αφοσίωσης σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αξίες που πρεσβεύει η εταιρεία μας και η προϊοντική σειρά Arla PROTEIN.

Μέσω αυτής της χορηγίας, φιλοδοξούμε να εμπνεύσουμε όλους τους συμμετέχοντες να αγκαλιάσουν τον αθλητισμό και να θέσουν νέους στόχους, χτίζοντας μια ισχυρή βάση για μελλοντικά επιτεύγματα. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα του Spetsathlon’25 για την εξαιρετική διοργάνωση και τους αθλητές της ομάδας μας που συμμετείχαν με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Φέτος, για όλους εμάς στην Arla Foods Hellas, η συμμετοχή στο Spetsathlon, σηματοδότησε την είσοδό μας σε μια νέα εποχή! Η εταιρεία μας παρουσίασε την καινοτόμα σειρά Arla PROTEIN FOOD TO GO, που αποτελείται από ροφήματα αντικατάστασης γεύματος, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη διατροφική επιλογή, δηλαδή ένα πλήρες γεύμα! Με το Arla PROTEIN FOOD TO GO και μήνυμα 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ = 1 ΓΕΥΜΑ δίνουμε μία πρωτοποριακή πρόταση στους καταναλωτές, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους για ισορροπημένη διατροφή στην σύγχρονη και πολυάσχολη καθημερινότητα».

Από το Spetsathlon '25 δεν μπορούσαν να λείπουν τα Arla PROTEIN Puddings σε 3 υπέροχες γεύσεις (Σοκολάτα, Αλατισμένη Καραμέλα & Φουντούκι Latte) που προσφέρουν 20g φυσικής πρωτεΐνης γάλακτος ανά κύπελλο των 200g, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Αποτελούν εξαιρετική διατροφική επιλογή για πριν ή και μετά την προπόνηση ή μπορούν να αποτελέσουν μια γευστικότατη εναλλακτική - ‘χωρίς τύψεις’ - στην επιθυμία για γλυκό.

Η πρωτοποριακή σειρά Arla PROTEIN περιλαμβάνει επιπλέον γευστικά προϊόντα (ροφήματα γάλακτος, κίτρινο τυρί, cottage), με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα αθλητικό και δυναμικό τρόπο ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.arlafoods.gr