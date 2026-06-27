Ποιες παραλίες της Αττικής είναι «καθαρές» και ποιες ακατάλληλες για κολύμπι

Ποιες παραλίες είναι καθαρές και ποιες έχουν βγει «στο κόκκινο» και κρίνονται ακατάλληλες για κολύμπι, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ΠΑΚΟΕ.

Η νέα έρευνα του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) έχει προκαλέσει προβληματισμό και συζητήσεις γύρω από την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες της Αττικής, αφού είναι πολλές οι παραλίες κοντά στην Αθήνα, τις οποίες βγάζει «στο κόκκινο».

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, μετά από δειγματοληψίες, η πιο επιβαρυμένη περιοχή είναι το Πόρτο Ράφτη, με πέντε από τα έξι σημεία δειγματοληψίας να κρίνονται ακατάλληλα για κολύμβηση λόγω υψηλού μικροβιακού φορτίου και μόνο η παραλία Αυλάκι να κρίνεται κατάλληλη.

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