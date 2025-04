Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη: Νεκρός ο CEO της Siemens και η οικογένειά του

Τραγικό θάνατο βρήκε ανώτατο στέλεχος της Siemens και η οικογένειά του μετά την πτώση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν και τα μέλη της οικογένειάς του.

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, όπου το απόγευμα της Πέμπτης (10/4) έπεσε ελικόπτερο τύπου Bell 206, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CBS.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό. Εκτός από τον πιλότο, στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλοι πέντε άνθρωποι: δύο ενήλικοι και τρία παιδιά. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens, η οποία έχει την έδρα της στη Γερμανία, μαζί με την σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της US Airways προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον».

