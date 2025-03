3o Messinia Forum: Workshops & masterclasses με επίκεντρο τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα

«Shaping the future of tourism in Messinia»: Εστίαση, Τουρισμός, Επιχειρηματικότητα.

Το 3ο Messinia Forum επιστρέφει δυναμικά, αναδεικνύοντας τη Μεσσηνία ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό και κέντρο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο τουρισμός, η γαστρονομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων και κορυφαίων επαγγελματιών.

Ανάμεσά τους, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, ο παραολυμπιονίκης Ευθύμιος Καλαράς, καθώς και ο Ηλίας Μαμαλάκης. Στο Messinia Forum θα συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες σεφ, όπως οι Λευτέρης Λαζάρου, Νίκος Φωτιάδης, Ιάκωβος Απέργης, Μυρσίνη Λαμπράκη και Γιώργος Τσαπάρας.

Μια σειρά από σημαντικές δράσεις και συζητήσεις

Η τουριστική ανάπτυξη και εξωστρέφεια αποτελούν βασικό θέμα, με στρατηγικές για την ενίσχυση της παρουσίας της Μεσσηνίας στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα, η γαστρονομία και η πολιτιστική ταυτότητα θα αναδειχθούν μέσα από μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, όπως το «Food For Talk» του Λευτέρη Λαζάρου και η αναβίωση του Κυριακάτικου Τραπεζιού με τον Ηλία Μαμαλάκη. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν γευσιγνωσίες ελαιολάδου, οίνου και μελιού, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική γευστική εμπειρία.

Success Story, Καλαματιανό Μαντήλι

Μία από τις ξεχωριστές παρουσιάσεις θα αφορά στο Success Story του Καλαματιανού Μαντηλιού. Θα αναδείξουμε την αξία αυτού του παραδοσιακού προϊόντος, την ανάγκη να μεταλαμπαδεύσουμε την τέχνη του και θα αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το συνδέσουμε με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, οικοδομώντας το μοναδικό του brand, διατηρώντας ωστόσο την αυθεντικότητά του.



Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δικτύωσης, το Messinia Forum φιλοξενεί B2B συναντήσεις και workshops, με θεματικές που αφορούν στην ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων, τις εξαγωγικές δυνατότητες και την καινοτομία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συζητήσεις για το μέλλον του Αεροδρομίου Καλαμάτας, με συμμετοχή της Fraport Greece, και η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού, μέσα από το case study του Ταϋγέτου Plan B.

Τις μοναδικές τουριστικές εμπειρίες της περιοχής μπορούν να βρουν οι επισκέπτες στην πλατφόρμα www.experienceskalamata.com, όπου και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Messinia Forum.

Το Messinia Forum δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως η συνεργασία με το The Mart, το οποίο ετοιμάζει τη «Μεσσηνιακή Γωνιά» στο νέο του κατάστημα στην Καλαμάτα. Στη διάρκεια του MESSINIA FORUM, θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις με εκπροσώπους του Mart, δίνοντας στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να

ενισχύσουν την παρουσία τους στη λιανική αγορά και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.

Τοποθεσία: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ημερομηνία: 4-6 Απριλίου 2025

Είσοδος Ελεύθερη

Μουσικό Κλείσιμο: Passepartout The Band, Κυριακή 6 Απριλίου



Το 3ο Messinia Forum τελεί υπό τη διοργάνωση του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ Πελοποννήσου, των έξι Δήμων της Μεσσηνίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.messinia-forum.gr/

Τηλέφωνο: 2721-407040